Salvo Veneziano/ “Il GF Vip ha marciato su di me, non credo a Serena, Signorini…”

Salvo Veneziano torna a puntare il dito contro il Grande Fratello Vip, colpevole, a suo modo di vedere, di averlo trattato in maniera differente rispetto agli altri inquilini della casa. Come è ben noto, l’ex Gf1 è stato espulso per alcune frasi giudicate molto lesive nei confronti di Elisa De Panicis, ma secondo lo stesso vi sarebbero altri concorrenti che dovrebbero lasciare la casa. “La stessa cosa della Alberti su Wanda Nara – le parole di Salvo ai microfoni di Radio Radio durante il programma “Non succederà più” di Giada De Miceli – è finita con Signorini che ha detto ma sì non ti preoccupare, stiamo scherzando. Barbara Alberti doveva essere squalificata come me. Da una donna di una certa età ti puoi aspettare di tutto ma non le parole che abbiamo sentito”. Tornando alle offese che gli sono costate l’espulsione: “Con Elisa ci siamo visti, certo. Ci siamo visti da Barbara. Lei non mi ha detto niente, non avete capito: spettacolo è spettacolo. Quando si spegne la telecamera non dicono più niente”.

SALVO VENEZIANO: “SIGNORINI PRIMA MI DIFENDE E POI…”

La De Panicis ha citato spesso e volentieri il padre 70enne, ma a Salvo la “citazione” non sembra andare a genio: “La cosa che mi ha colpito è che mi ha detto sai mio papà a 70 anni cosa può pensare. Ma se dovevi preoccuparti di tuo padre te ne dovevi preoccupare a trecentosessanta gradi. Ognuno si può vestire come vuole, però se ti devi preoccupare di tuo padre che se apre Instagram gli vengono sette infarti allora ti devi preoccupare in tutto”. Dito puntato anche contro il conduttore Alfonso Signorini, che secondo Salvo e secondo numerosi telespettatori, avrebbe usato pesi e misure diverse fra Salvo e gli altri concorrenti: “Signorini la puntata dopo ha detto stiamo andando in nomination e qua finisce che si scannano. Quindi è un termine che usano tutti. L’ho apprezzato quella sera che poi ci siamo visti nel camerino, ci siamo abbracciati e abbiamo quasi pianto insieme. Però dopo Pupo mi difende e tu dici no no quello che ha detto Salvo crea violenza sulle donne. Non lo sto più capendo: una settimana dice una cosa, la settimana dopo un’altra. Su alcuni personaggi vede delle iperbole”.

“A SERENA ENARDU E’ TORNATO L’AMORE TUTTO AD UN TRATTO?”

Veneziano è convinto che gli autori ci abbiano marciato un po’ su sulla sua vicenda: “Il mio processo ha fatto 4.8 milioni di ascolti, è stato fatto per share? Se consideri che ieri hanno fatto 2.9 di ascolti, niente praticamente. Con me 4.8 di picchi. Gli autori erano veramente dispiaciuti – ha aggiunto – non voglio dubitare degli autori, però loro dopo ci hanno marciato sopra. Hanno visto che quando toccavano il mio tasto i picchi si alzavano, il Web si era scatenato. Loro dovevano già eliminarmi il sabato, ma mi hanno eliminato il lunedì con questa busta e tenendomi nascosto fino al mercoledì, per fare il super puntatone”. Salvo ne ha infine anche per Serena, la fidanzata di Pago nonché l’ultima ad essere entrata nella casa: “Sono sempre stato contro Serena per quanto riguarda la coppia. Tre mesi prima dice non lo amo, provo attrazione per un altro e può succedere a tutti, però sput….rlo e dire non riuscivo a pagare le bollette. Ora vedo solo interessi. Tu hai visto tutto questo grande amore di Serena per Pago? Improvvisamente ti è tornato l’amore dopo due mesi. Se è in cerca di visibilità? L’ha già presa la visibilità, è un nuovo concorrente. Il pubblico aveva votato per eliminarla e ieri sera invece il pubblico sovrano non conta più nulla. Lì si fa entrare chi vuole e si fa uscire chi vuole, non avete ancora capito niente?”.



