Salvo Veneziano contro Serena Enardu/ “Pago? Al GF Vip 4 solo per soldi e popolarità”

Salvo Veneziano torna all’attacco di Serena Enardu. Espulso dal Grande Fratello Vip 4 già da qualche settimana, l’ex concorrente ha commentato l’entrata della fidanzata di Pago all’interno della Casa più spiata d’Italia. «Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico che aveva votato per tirarla fuori dalla casa quindi rassegnatevi», ha scritto sui social. Un commento che rappresenta anche un attacco al reality visto che, secondo Salvo Veneziano, non è stata rispettata la volontà dei telespettatori che nelle scorse settimane avevano votato contro l’ingresso di Serena Enardu. La tesi è che dunque sia stata ignorata la volontà del pubblico in nome degli ascolti che la coppia riunita può garantire. Ma Salvo Veneziano non è l’unico che non ha particolarmente apprezzato la scelta di far entrare l’ex tronista di Uomini e Donne all’interno del programma. In molti hanno infatti espresso sui social il loro dissenso e dispiacere nei confronti di Pago, dichiarando che la donna è stata spinta solo dal desiderio di popolarità, non dall’amore.

SALVO VENEZIANO VS SERENA ENARDU “PAGO? NO, AL GF VIP 4 PER SOLDI”

Salvo Veneziano, che è stato espulso dal GF Vip 4 per i commenti sessisti e violenti nei confronti di Elisa De Panicis, è stato a contatto con gli altri inquilini nel corso della sua permanenza e aveva già avuto modo di confrontarsi con Pago su Serena Enardu. Proprio questo colloquio li portò a scontrarsi: ci fu infatti una lite col cantante. Ora Salvo Veneziano si è aggiunto all’ondata di dissenso per l’entrata nel reality della fidanzata di Pago (ormai parlare di ex è errato visto che hanno deciso di riprovarci). Alla constatazione che riguarda le dinamiche televisive, l’ex concorrente ne ha aggiunta un’altra che invece è personale e tocca la relazione tra Pago e Serena Enardu. «Mi spiace per Pago è un bravo ragazzo… Ma lei e lì solamente x il GF ..x popolarità e soprattutto denaro… stop.. improvvisamente gli è tornato l’amore». In questo caso Salvo ha usato un po’ di sarcasmo per esprimere la sua perplessità, condivisa da molti spettatori, riguardo l’entrata della donna nel reality di Canale 5. Ora non ci resta che scoprire se la convivenza “forzata” rafforzerà il loro amore o decreterà la fine definitiva della loro relazione.

