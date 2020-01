Salvo Veneziano/ Il ricordo di Pietro Taricone solo una strategia? (Grande Fratello Vip)

Salvo Veneziano è stato uno dei protagonisti più attesi della prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Il pizzaiolo più famoso d’Italia, lo ricordiamo, era già noto al pubblico del reality, che di certo non ha mai dimenticato la sua avventura su Canale 5 nella prima, storica edizione accanto a Cristina Plevano e Pietro Taricone. Ma, come le altre vecchie glorie di questa stagione, anche Salvo, poco prima del suo ingresso nella casa, ha dovuto nascondersi in un frigorifero dorato, prima di poter salutare colui che nella prima stagione ha condiviso con lui l’avventura nel reality: Sergio Volpini. Veneziano, naturalmente, non ha nascosto di essere felice e onorato di avere avuto una seconda opportunità, proprio per questo ha deciso di ricordare un altro protagonista della prima edizione del Grande Fratello, l’amico e ed ex concorrente indimenticabile Pietro Taricone.

Salvo Veneziano nel tugurio

Salvo Veneziano, accompagnato da Volpini, si è introdotto nella Casa del Grande Fratello Vip 4 nel corso del primo Freeze. Un vero e proprio blitz, nel quale si è ritrovato a indossare una divertente maschera con il volto dell’opinionista Pupo. Durante la sua incursione, il pizzaiolo ha rubato dalla Casa alcuni stuzzichini che erano stati preparati dal Grande Fratello. In seguito, insieme all’Ottusangolo Sergio Volpini, si è allontanato dagli altri concorrenti con il suo bottino, approfittando, naturalmente, della loro immobilità. Successivamente, Veneziano è stato condotto nel privée del Grande Fratello, dove è scoppiato in una sonora risata quando ha scoperto che in realtà si trattava del famoso tugurio. È in questo posto che Salvo ha potuto riabbracciare anche Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese, due vecchie glorie dello show e oggi suoi amici.

Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4

Come gli altri ex concorrenti del Grande Fratello vip 4, Salvo Veneziano deve condividere gli spazi con Fabio Testi, primo eliminato di questa scoppiettante quarta stagione. Riuscirà a dare il meglio anche nel tugurio? Probabilmente sì, dal momento che il pizzaiolo, tra i suoi pregi, ha già dimostrato di avere la sincerità e la genuinità, due caratteristiche che ancora oggi lo rendono tra i concorrenti più amati delle passate stagioni. Ad aggiungersi al quadro, quel pizzico di furbizia che non guasta, oltre a un’ampia conoscenza delle dinamiche interne al reality. In ogni caso, il pubblico in studio ha già dimostrato di apprezzare ancora parecchio Salvo Veneziano, che ha quindi tutte le carte in regola per superare la prossima puntata del reality, in onda questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA