SALVO VENEZIANO/ “Ero indeciso, ma oggi sono emozionatissimo” (Grande Fratello VIP 4)

Salvo Veneziano è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex concorrente del primo storico Grande Fratello ha deciso di rimettersi in gioco nella versione vip del reality show che gli ha regalato il successo e la grande popolarità. Intervistato da Il Giorno il “pizzaiolo” ha ricordato proprio il suo primo GF condiviso con Pietro Taricone, Marina La Rosa, Cristina Plevani e Rocco Casalino: “quella fu l’edizione rimasta nella mente di tutti e ancora oggi quella che ha realizzato il record di ascolti imbattuto con una puntata da oltre 17 milioni di telespettatori e ben 2 Telegatti vinti. Perché eravamo ragazzi semplici, veramente persone della porta accanto. Non c’erano i social, nessuno era un personaggio, tutti riuscivano a immedesimarsi in qualcuno di noi, tutti potevano dire: Se ce l’ha fatta uno come Salvo, posso farcela anche io”. Il ritorno nella casa però lo vive con grandissima emozione, ma anche come una seconda chance nel mondo della televisione. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Salvo Veneziano: “Sono spaventato, indeciso fino all’ultimo”

Salvo Veneziano ha fatto la storia del Grande Fratello e ora si prepara a ritornare in Casa in occasione del GF Vip 4. Dopo aver partecipato al reality, il famoso pizzaiolo è diventato uno degli opinionisti più presenti nei salotti di Barbara d’Urso e anche se è ormai abituato alle telecamere, non nasconde di essere un po’ terrorizzato da questa seconda esperienza nel loft. In passato è riuscito ad ottenere il secondo posto al GF, dietro solo alla vincitrice Cristina Plevani: riuscirà a replicare il successo? “Sono spaventato ed emozionato per questa nuova avventura, hanno iniziato contattarmi già dallo scorso agosto, ero indeciso fino all’ultimo, poi ho detto di sì ad Alfonso Signorini e a questo punto mi auguro di restare fino alla fine”, ha raccontato a Il Giorno, aggiungendo anche di essere orgoglioso di aver fatto parte dell’unica edizione che ancora oggi viene ricordata con affetto dai telespettatori. “Sono maturato, certo. Gli anni passano, la vita ti fa crescere, ma ancora oggi quando mi capita di andare in tv, magari per un’ospitata da Barbara d’Urso, il cuore batte a mille e sono emozionatissimo”, dice ancora. Per riuscire a diventare uno dei nuovi concorrenti, Salvo ha dovuto realizzare un piano d’attacco con la moglie, a cui ha lasciato la gestione della loro Officina della Pizza, una catena che prevede diverse sedi, fra Cologno Monzese, Monza, Cesano Maderno e altre ancora.

Salvo Veneziano: “Sono capace di portarti sulle stelle e il giorno dopo ti sotterro”

Dopo 20 anni dalla sua prima partecipazione, Salvo Veneziano è pronto per rimettersi di nuovo in gioco al GF Vip 4. “Alle persone dò il cuore, poi quando mi mancano di rispetto gli strappo pure il cuore dal petto. Sono capace di portarti sulle stelle e il giorno dopo ti sotterro. Orgoglioso di essere così. Ps Io i piedi in testa da nessuno”, scrive in uno degli ultimi post, commentando una delle recenti liti avvenute nel salotto di Pomeriggio Cinque. Non è la prima volta in effetti che Salvo si ritrova ad infiammare gli animi: lo scorso novembre non ha esitato a scagliarsi contro Erminia Kobau e il nuovo fidanzato Stanley. “Potrebbe essere tuo figlio o tuo nipote, dovresti vergognarti”, ha detto infatti in quell’occasione. In base agli ultimi eventi e da come lo ricordiamo nella Casa, possiamo ipotizzare che anche in questa nuova occasione Salvo difenderà a spada tratta i propri valori e non accetterà di sicuro compromessi di alcun tipo. Tuttavia, questa caratteristica potrebbe spingerlo presto nel mirino di qualche altro concorrente altrettanto infuocato, come Pasquale Laricchia. Da non soffovalutare anche la sua capacità di usare strategie di ogni tipo per rimanere il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà.



