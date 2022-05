Sam Ryder, Inghilterra: chi è? Eurovision 2022/ Con Space Man è lui l’avversario più difficile per l’Italia?

A rappresentare l’Inghilterra a Eurovision 2022 è Sam Ryder, considerato dagli addetti ai lavori uno dei favoriti per la vittoria. Il ragazzo ha dalla sua una grande popolarità acquisita in patria e non solo, acquisita su Tik Tok, dove è diventata una vera e propria star. È stato proprio nel pieno della pandemia che ha iniziato a pubblicare i suoi primi video in cui interpretava delle cover mettendo in mostra doti vocali inaspettate.

Da allora il tempo è passato e oggi può contare ben 12 milioni di follower sui social network, oltre a un contratto sottoscritto con la Parlophoe. Tra i suoi talenti c’è anche la scrittura: “Space Man“, il brano con cui si presenta in gara, è infatti stato scritto da lui insieme a Amy Wadge, che ha conquistato un Emmy, oltre a essere autrice di “Thinking Out Loud” di Ed Sheeran.

Chi è Sam Ryder in gara con “Space Jam” per l’Inghilterra all’Eurovision 2022: può davvero vincere?

Chi resta conquistato da “Space Jam” ha la possibilità di scaricarlo da Apple Music in una versione davvero particolare, in modalità Audio Spaziale. A essere conquistato dall’effetto realizzato è anche lo stesso Sam, convinto che ad apprezzarlo possano essere anche i suoi fan e chi finora lo conosce poco: “È incredibile, ti sembra di poter toccare la musica” – sono le sue parole riportate da ‘Vanity Fair’.

Poter essere presente in una kermesse importante come l’Eurovision 2022 non può che essere per lui motivo di grande orgoglio, come lui stesso ha raccontato: “Serve soprattutto una preparazione psicologica. Tutto lo show si concentra su tre minuti di canzone. Devi dare il massimo in quel pochissimo tempo. Già cantare di per sè è un atto che ha bisogno del giusto equilibrio: dipende dal contesto, dal riposo, dal buon cibo, sal sentirsi bene. Dal lockdown in avanti mi sono impegnato per trovare il giusto stato psicofisico e la musica è stata fondamentale”.

L’Inghilterra non vince la manifestazione dal 1997 ed è convinto di potercela fare. L’Italia, che punta alla doppietta dopo il trionfo di un anno fa dei Maneskin, non è però disposta a fare sconti con Blanco e Mahmood.

Il video di “Space Jam” di Sam Ryder, Eurovision 2022













