“Saman Abbas forse seppellita ancora viva”/ Iannuccelli “Non c’è un taglio alla gola”

Novità in merito al caso di Saman Abbas, la giovane pakistana che sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia in quel di Novellara. Mattino Cinque ha avuto in collegamento l’avvocato Barbara Iannuccelli che rappresenta l’associazione Penelope come parte civile al processo per l’omicidio di Saman. La legale ha assistito all’esame autoptico eseguito sul cadavere della povera Saman Abbas, ritrovato negli scorsi giorni in un casolare abbandonato nelle campagne di Reggio Emilia a pochi metri dall’abitazione dove viveva la famiglia Abbas: “Con i miei due tecnici siamo entrati alle 13:30 e siamo usciti alle 21:30 dall’istituto di medicina legale di Milano – ha raccontato in diretta televisiva su Canale 5, Barbara Iannucelli – per ogni cosa che abbiamo visto nel corso delle 8 ore ho avuto una completa spiegazione da parte dei tecnici”.

Federica Panicucci ha quindi chiesto lumi sul presunto taglio sulla gola che sarebbe stato rinvenuto sul cadavere di Saman Abbas, e a riguardo Barbara Iannuccelli ha spiegato: “Il taglio sulla gola? Diciamo che la fortuna in questo accertamento è che i tessuti sono analizzabili, non ci troviamo solo di fronte ad ossa. E se attorno alla ferita c’è del sangue si tratta di una ferita che Saman ha subito da viva”.

SAMAN ABBAS: “ERA ANCORA VESTITA CON IL GIUBBETTO”

“Saman era ancora vestita – ha continuato – aveva il giubbetto con il bavero dello stesso, irrigidito dal tempo, che insisteva sul collo. Solo i successivi esami diranno la verità. Non si parla comunque di un taglio ancora in vita perchè non c’erano tracce di sangue”.

In collegamento con Mattino Cinque vi era anche Emanuele Canta, inviato del programma del quinto canale, che ha fornite dei dettagli purtroppo raccapriccianti su Saman Abbas: “Ci sono elementi che aggiungono ulteriore orrore a ciò che è accaduto – ha spiegato – elementi che che verranno meglio chiariti durante l’autopsia, sembrerebbe che Saman sia stata seppellita ancora in vita. Intanto ricordiamo che le autorità italiane chiedono di avere in Italia per processare il papà di Saman, Shabbar Abbas”.

