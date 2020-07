Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso: nata Viola/ Festa per Un Posto al sole

Fiocco rosa per Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, gli attori di Un posto al sole che interpretano Arianna e Filippo. La coppia che ha già una figlia, Sole Caterina che oggi ha 4 anni, hanno accolto in famiglia la piccola Viola Belle qualche giorno fa. L’annuncio, però, è arrivato poche ore fa da parte di papà Michelangelo che, su Instagram, ha pubblicato la prima foto della sua bambina scrivendo: “Ecco la bella notizia che vi avevo promesso! Con immensa gioia e felicità, io e Samanta vi presentiamo la nostra bambina. Ha già quattro giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi. Inutile dire che siamo già innamorati pazzi di lei”. La famiglia di Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso e di Un posto al sole, dunque, si allarga per la grande felicità dei fans che hanno seguito la nascita della storia d’amore tra i due attori della soap opera di Raitre e di mamma Samanta che ha affidato ai social la propria emozione.

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso genitori bis: la gioia per l’arrivo di Viola

Grande felicità per Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso che, pochi giorni fa, hanno conosciuto la loro secondogenita, la piccola Viola Belle. L’annuncio della seconda gravidanza dell’attrice di Un posto al sole era arrivato nel corso della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me. Oggi, il pancione di Samanta non c’è più e la piccola Viola ha inondato d’amore i due attori. “Banale dirlo, ma quando si aspetta il secondo figlio, ci si chiede come si potrà amare allo stesso modo del primo questo esserino nuovo. E invece, senza che tu riesca a realizzare, ti travolge, ti sconvolge, ti allarga il cuore e lo riempie di nuovo. Benvenuta amore mio, benvenuta in questa avventura pazzesca! Michelangelo, Sole Caterina, Viola Belle, siete tutta la mia vita!”, ha scritto l’attrice dopo le fatiche del parto.





