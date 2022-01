Samantha Curcio di Uomini e Donne “Operata al seno”/ “Malformazione e 5 interventi”

Samantha Curcio, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio dopo aver allarmato i fan, facendo sapere di essersi sottoposta ad un’operazione. I dettagli di questo intervento li ha poi spiegati sui social, annunciando di essersi operata al seno. “Dopo anni di indecisione, ansia e timore, ho deciso di correggere la mia malformazione al seno che mi faceva sentire ‘una donna a metà’, – ha spiegato l’ex tronista ai fan – nonostante il mio lavoro psicologico per conviverci. Essere Donne è un nostro diritto tanto quanto essere felici di esserlo”.

Samantha ha spiegato di avere una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti “nati proprio per sistemare la malformazione”, ha chiarito l’ex tronista curvy. “Questo è stato il quinto e spero ultimo intervento”, ha aggiunto.

Samantha Curcio racconta la sua malformazione al seno: “Non volevo usare le protesi…”

Samantha Curcio è poi entrata nel dettaglio di questo suo problema, spiegando le difficoltà anche psicologiche che ne sono susseguite. “I primi anni non volevo utilizzare protesi, avevo paura che fossero volgari e potessero appesantirmi, quindi avevo optato per rifare la tetta che mi mancava in modo naturale, cioè utilizzando il grasso da altre parte del mio corpo e inserirlo nel seno mancante. Siccome sono capitata nelle mani di chirurghi che dovrebbero fare – a mio modo di vedere – altro nella vita; chiaramente ho avuto dei danni evidenti. Così mi sono convinta a sistemare tutto e ho scelto Riccardo (il suo dottore attuale, ndr) e mi sono affidata al 100%”, ha infine spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne.

