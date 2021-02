Samantha Curcio, nuova tronista di Uomini e donne/ Fuori Sophie, dentro una “curvy”!

Tutto è pronto per l’addio di Sophie Codegoni che oggi farà la sua scelta lasciando poi lo studio di Uomini e donne felice e contenta con il suo corteggiatore. Ma per una tronista cha, eccone una pronta ad arrivare. Lei è Samantha Curcio, la prima tronista di Uomini e donne in versione curvy. In realtà non è la prima volta che in studio si vede una ragazza non conforme alle solite misure e ai pesi piuma ma poi spesso, strada facendo, si sono adeguate ai canoni delle loro “colleghe” deludendo un po’ il pubblico. Sarà questo che succederà alla simpatica e naturale Sophie? Il suo video di presentazione postato sui social ha fatto subito il pino di like e il giro del web ma sembra che oggi avremo finalmente modo di vederla in carne ed ossa, almeno secondo i rumors. In effetti oggi andrà in onda la scelta di Sophie e questo lascia pensare che l’esordio di Samantha Curcio potrebbe avvenire non prima di lunedì pomeriggio, almeno per quel che riguarda la messa in onda.

Samantha Curcio, nuova tronista di Uomini e donne, chi è?

Ma chi è Samantha Curcio? La nuova tronista di Uomini e donne ha trent’anni e viene da Sapri, piccolo comune in provincia di Salerno, situato nel Golfo di Policastro. I suoi occhi sono verdi, la sua lingua è lunga e il suo sorriso è solare. La giovane si è trasferita per studio e lavoro nella Capitale ed è lì che è rimasta. Lo scorso anno ha partecipato ai casting di Uomini e donne ma, a quanto pare, dopo una fila di complimenti, la produzione le ha preferito Chiara Nasti e lei stessa lo ammette, con tanto di faccette rivolte alla tronista, nel suo video di presentazione. Samantha è una ragazza decisa, determinata e che ama definirsi curvy. Come andranno le cose per lei quando i corteggiatori arriveranno per conoscerla?



