Samantha Curcio Vs hater: “Persone di merd*”/ “Voglio vedervi in tribunale!”

Non è la prima volta che Samantha Curcio è costretta ad intervenire personalmente su Instagram per replicare alle critiche, talvolta a veri e propri insulti ingiustificati. L’ex tronista di Uomini e Donne, spesso attaccata per il suo aspetto, poche ore fa ha risposto con ironia e femezza ai leoni da tastiera con continuano a scroverle “bestialità”. “Non morirò prima che venga emanata una legge per la certificazione dell’identità, – ha allora esordito Samantha nel suo sfogo, – perché quando scrivete queste cattiverie, dovete venire con le vostre belle chiappe in tribunale a rispondere davanti ad un giudice delle cattiverie e delle bestialità che scrivete alle persone.” La Curcio incalza: “Ci dovete mettere la faccia e dovete ammettere davanti a tutti di essere delle persone di merd*, senza palle, che stanno lì sul divano ad offendere!”

Samantha Curcio, nuovo sfogo contro gli hater

Samantha Curcio ancora una volta è costretta a metterci la faccia e rispondere agli hater. Lo ha fatto solo pochi giorni fa, quando molto arrabbiata ha parlato del rapporto col suo corpo, argomento affrontato spesso anche nello studio di Uomini e Donne, dove ha scelto Alessio Cennicola. “Mi sono sempre sentita una sfigata a stare in posa, non mi riesce, mi vergogno… Con l’aiuto delle mie amiche e di altre persone di cui ho stima ho imparato a capire che non c’è niente di male nel volersi sentire più belle, più Donne. L’importante è che oltre allo scatto ci sia dell’altro”, sono state le parole della Curcio.curcio

