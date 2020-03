Samantha De Grenet “Antonio Zequila? Mai avuto stile”/ “Adriana Volpe costretta a…”

Da un mese ormai si continua a parlare della possibile liason tra Antonio Zequila e Adriana Volpe e questa volta a prendere la parola è un’amica della nota conduttrice, un volto noto della televisione, Samantha De Grenet. La bella conduttrice ha deciso di scendere in trincea al fianco della collega e amica rompendo il silenzio che l’ha contraddistinta in queste settimane. Alcuni l’hanno accusata di essere arrivata un po’ a scoppio ritardato, altri ancora non vedono di buon occhio il fatto che la Volpe abbia addirittura giurato sui figli per nascondere una cosa di cui forse non va fiera e non voleva parlare ma che non doveva spingerla così altro. Dal canto anche Samantha De Grenet ha deciso di spostare l’attenzione e il problema non tanto sul fatto che il famoso incontro di un pomeriggio ci sia stato o meno ma sulla caduta di stile di Antonio Zequila “Credo che abbia veramente avuto una grandissima caduta di stile, se mai l’ ha avuto, dimostrando chiaramente che la classe non è acqua”.

SAMANTHA DE GRENET DIFENDE ADRIANA VOLPE E SPIEGA CHE…

Samantha De Grenet poi non si ferma qua concedendo a molti il dubbio sul fatto che l’incontro possa esserci stato ma puntando sulla voglia che Adriana Volpe aveva di proteggere la figlia che ha lasciato a casa e rispettare l’uomo con il quale ha deciso di condividere la vita: “Quando è chiaro che una donna non ha la voglia di raccontare storielle di quando era poco più che una ragazzina in diretta nazionale, soprattutto poi perché a casa c’ è una bambina che va protetta ed un marito, un uomo, che va rispettato, si debba essere così galantuomini da capire di dover fare un passo indietro e mettere la parola fine alla questione”. Secondo la De Grenet, la Volpe è stata “costretta” a giurare sulla figlia per farsi credere dal pubblico chiudendo questa storia di cui comunque si continua a parlare e poi la bella mora conclude: “Siamo nel 2020 e credo che avere un pomeriggio di passione con uomo che ti piace, se ciò dovesse essere vero, non sia così scandaloso o condannabile, ma altresì sono fermamente convinta che una donna abbia il diritto di scegliere se raccontarlo oppure no”. Il messaggio arriverà nella casa del Grande Fratello Vip mercoledì sera?

