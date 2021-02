Samantha De Grenet choc: chiede le “misure” a Zelletta/ “Sei scarso”, il web la condanna

Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono ritrovati i veranda a fare quattro chiacchiere. A un certo punto la conversazione tra Samantha De Grenet (in nomination), Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi ha preso una direzione “hot”. L’ex tronista, interrogato dalla conduttrice, ha cominciato a dare i numeri sulle sue dimensioni con gesti eloquenti: “Diciannove”, ha detto Zelletta per farsi capire meglio da Samantha. “Amore, 19 sei scarso! Sarà che io sono abituata bene… Ma, 19? Sei scarso!”, ha esclamato la De Grenet mentre l’ex tronista ha negato la sua affermazione. Samantha, per avallare la sua presa di posizione, si è rivolta a Tommaso Zorzi: “Oh, lui…Quant’è, 23? 19 e 23?”. I due ragazzi hanno anche messo a confronto le loro mani per confermare quanto dichiarato.

Samantha De Grenet condanna dal web per le sue domande hot

Ma il discorso non si è fermato qui. Samantha De Grenet ha fatto un’altra domanda a Tommaso Zorzi: “Tu usi Federica, come lui, in questa casa?”. Tommaso Zorzi non ha avuto problemi a rispondere alla domanda: “Una volta alla settimana!”. L’influencer milanese ha risposto anche per Andrea Zelletta: “Due volte alla settimana!”, il tronista ha detto di aver “rallentato”. La chiacchierata tra i tre vip ha suscitato immediate reazioni sul web, che hanno condannato il comportamento di Samantha De Grenet e le domande troppo intime rivolte ai due ragazzi: “Posso dire che trovo questi discorsi sulle dimensioni una cosa squallida e maschilista?”, ha scritto un utente. Altri hanno scritto: “Quella che si preoccupava del figlio a casa…” e “Che donna di classe… chissà se chiede anche al figlio se usa “Federica”…”.

“Ma tu usi “Federica”? #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/8JezAN263o — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 9, 2021





