Samantha de Grenet, lite e pace con sorella Ilaria/ “Non ci siamo parlate per 7 mesi”

Samantha de Grenet a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. La conduttrice televisiva e showgirl si è soffermata su un retroscena sconosciuto ai più, ovvero sulla lite con la sorella Ilaria de Grenet. Come spiegato dalla diretta interessata, lei e la sorella non si sono parlate per sette mesi. «Ilaria è molto più elegante e aristocratica di me, io sono più vicina al popolo», ha raccontato Samantha, evidenziando poco dopo: «Io e mia sorella abbiamo due caratteri molto forte, abbiamo delle visioni molto diverse: non dico che la mia sia giusta e la sua sia sbagliata, per carità, ma a volte bisogna mettersi nella pelle dell’altra. Diciamo che non ci siamo comprese, non ci siamo capite e ci siamo allontanate».

SAMANTHA DE GRENET, LITE E PACE CON LA SORELLA ILARIA

Un litigio che ha allontanato le due sorelle de Grenet, come spiegato da Samantha: «Hanno avuto tutti il divieto di mettersi in mezzo, siamo grandi e dobbiamo gestirci le nostre cose: non ci siamo parlate per sette mesi. In realtà abbiamo litigato per causa sua (Caterina Balivo, ndr)». Il volto televisivo non si è soffermato sulle cause della lite, ma ha messo in risalto un particolare: «Non è stata mia la colpa, io ho una colpa grandissima: difficilmente chiedo aiuto e difficilmente parlo, mi aspetto che gli altri capiscano da soli, purtroppo però non tutti possono capire». Ma ora il peggio è alle spalle: «La cosa bella è che adesso siamo più forti e più unite di prima, perché ci siamo parlate come non mai».

