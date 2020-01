SAMANTHA DE GRENET/ “Nobili origini? Mia nonna era principessa ma io..” (Vieni da me)

Samantha De Grenet parla delle sue nobili origini a “Vieni da me”. La showgirl prima ha esordito con una battuta a Caterina Balivo: «Siamo amiche, ci conosciamo da tempo, di me sai tutto. Questo spazio è molto intimo». Poi ha scherzato sulle sue origini: «C’è chi va in tv millantando di essere nobile quando non lo è, io lo sono e non lo dico». Samantha De Grenet ha spiegato di avere origini nobili per la nonna paterna, che era la principessa di Fondi e sposò un barone. «Ma io sono cresciuta in una famiglia assolutamente normale». Però la nonna all’etichetta ci teneva: «Quindi a pranzo dovevamo stare attenti. Mi portò ad alcuni pranzi di gala ad un circolo di Roma. Erano delle belle occasioni, perché – a prescindere dalla formalità – stavamo tutti insieme». Ma lei preferiva non andare ai balli che organizzavano: «Non ci andavo mai, mi annoiavano mortalmente». A 14 anni però accettò di partecipare ad un servizio fotografico e una foto l’ha resa famosa. (agg. di Silvana Palazzo)

SAMANTHA DE GRENET OGGI A VIENI DA ME

Samantha De Grenet ospite di “Vieni da me” oggi. Ad anticipare la sua presenza in studio è stata la conduttrice Caterina Balivo. La showgirl invece non si è sbilanciata sui social: nelle ultime ore tra le sue Instagram Stories era comparso solo uno scatto di Roma. I suoi fan non potevano quindi pensare subito alla partecipazione al programma di Raiuno, ma ora il mistero è stato risolto. Samantha De Grenet dunque si racconterà, tra carriera e vita privata. E chissà se tornerà sulla polemica delle ultime ore. Ieri infatti ha pubblicato sui social uno sfogo riguardo la chirurgia estetica. Nel post aveva infatti esordito con un invito a parlarne senza ipocrisia. «Credo che a tutti faccia piacere invecchiare dolcemente, mantenere il più a lungo possibile una pelle tonica ed idratata, e perché no dimostrare meno anni e quindi sembrare più giovani», la premessa della showgirl. Poi ha raccontato di non aver mai nascosto di essersi rivolta negli ultimi mesi ad un professionista per prendersi cura del suo aspetto fisico.

SAMANTHA DE GRENET: LO SFOGO SUI SOCIAL

Ma Samantha De Grenet nel post ha voluto precisare qual è il principio alla base dei trattamenti a cui si sottopone. «Amiamo l’armonia di un viso senza eccessi e stravolgimenti e così abbiamo deciso per me dei trattamenti non invasivi». In questo modo, spiega la showgirl, il risultato è naturale. Ma precisa anche di parlarne liberamente perché non c’è nulla di male nel farlo: «Premiate la mia franchezza che al contrario di altre che negano anche l’evidenza di alcuni interventi, io vi racconto anche quelli che non si vedono». E quindi ha spiegato di aver trattato le labbra «per renderle più idratate e toniche» e scongiurare «l’effetto canotto», inoltre ha fatto una terapia «non invasiva su viso e collo per idratare e illuminare», quindi si è fatta applicare un siero anti age con cellule staminali e fattori di crescita. «Ovviamente poi a casa si devono usare buone creme e maschere che aiutino quotidianamente a mantenere la pelle idratata, nutrita ed elastica». E quindi per concludere ha affermato: «Invecchiare sì, ma dolcemente».





