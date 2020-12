Samantha de Grenet squalificata al Grande Fratello Vip 2020?/ “Provvedimento ma..”

Samantha de Grenet squalificata al Grande Fratello Vip 2020? Al momento sembra proprio di no. La conduttrice è in nomination e il fatto che il televoto non sia stato annullato lascia intendere che non ci sarà la squalifica dopo le frasi violente che ha pronunciato nella casa ai danni di Stefania Orlando. Della questione si è parlato già giorni fa e sembra che lo stesso Alfonso Signorini abbia risposto alle accuse e alle richieste avanzate dal popolo dei social preannunciando che non ci sono gli estremi per una squalifica e che sicuramente la conduttrice verrà sgridata per le sue frasi e verrà richiamata all’ordine come è già successo ad altri concorrenti in passato e poi? Nessuna squalifica quindi per lei? A scegliere il suo destino sarà comunque il pubblico visto che la De Grenet è in nomination e quello che ha detto e fatto in questi giorni potrebbe essere proprio la scusa giusta per eliminarla usando il televoto.

Le frasi di Samantha de Grenet ai danni di Stefania Orlando

Ma cosa ha detto di così grave Samantha de Grenet tanto da far chiedere addirittura una squalifica ai suoi danni? Si è spinta troppo oltre con il suo sfogo tanto che la sua collega l’ha invitata a controllarsi visto che a casa ha un figlio che la guarda e quindi farebbe meglio a controllare le sue parole e i suoi toni. La battuta della collega non ha fatto altro che peggiorare le cose visto che sfogandosi con Sonia Lorenzini, la De Grenet ha sbottato: “Ma io ti uccido… Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un ca*zo. Le sarei saltata al collo”. Nessuno deve toccare la sua famiglia e il fatto che la Orlando abbia nominato suo figlio a casa l’ha fatta uscire di testa e poi ha rilanciato: “Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica non mi sta bene”. Ci saranno provvedimenti anche per lei?



