Samantha De Grenet/ “Tommaso Zorzi all’Isola? Ha avuto già spazio ma se lo merita”

L’ex gieffina Samantha De Grenet è stata protagonista, nel tardo pomeriggio di ieri, di una lunga diretta Instagram sul profilo di Chi Magazine, insieme alla giornalista Azzurra Della Penna per commentare la sua esperienza al GF Vip. “E’ stata una bellissima esperienza ma è bella anche che sia finita”, ha esordito. Adesso ha fatto ritorno dal figlio e dalla sua famiglia. Come madre ha ammesso di essere stata “brava”, “mi sono impegnata tanto”, ha aggiunto. Rispetto alle persone che ha sentito una volta fuori dalla Casa, Samantha ha rivelato: “Ho sentito Tommaso, Giulia, ovviamente Dayane e Rosalinda, Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Cecilia, Carlotta, Sonia… tutti tranne qualcuno! Ho sentito anche Cristiano Malgioglio”, ha ammesso, “Matilde… sono in contatto con tante persone e sono felice di esserlo, altri non ne sento la necessità nè la mancanza”.

A proposito di Tommaso Zorzi, da stasera lui sarà opinionista all’Isola dei Famosi. In merito Samantha De Grenet si è detta molto contenta: “Sono super contenta per lui perchè è un ragazzo veramente giovanissimo, manca un po’ uno della sua età all’interno del nostro contenitore che è la televisione e poi è intelligente, ironico, divertente, sa stare davanti alla telecamera. Quindi sono sicura che per l’Isola dei Famosi sarà un plus”.

SAMANTHA DE GRENET E IL CONSIGLIO A TOMMASO ZORZI

Qualcuno sul web ha contestato il fatto che Tommaso Zorzi possa avere avuto tanto spazio per dimostrare le sue capacità. In merito, Samantha De Grenet ha ammesso: “Penso che sia vero ma anche che sia tutto meritato. Quindi siccome la televisione viene fatta da persone che devono fare numeri e devono vendere pubblicità, se una persona funziona, se un personaggio funziona è giusto farlo lavorare e dargli lo spazio che merita”, ha commentato l’ex gieffina. A suo dire “Tommaso è un nuovo personaggio, è appena entrato nel magico mondo della televisione, dovrà ancora dimostrare tanto ma sono sicura che lui abbia tutte le carte in regola per fare una bella carriera, sono certa”. Tuttavia, l’influencer potrebbe andare incontro a qualche ‘pericolo’ in questo suo esordio di esperienza televisiva? In merito la De Grenet ha svelato di averlo sentito di recente per fargli l’in bocca al lupo e gli ho detto: “Tommy ricordati sempre chi sei”. Nel corso della telefonata Samantha gli ha anche “raccomandato” alcuni concorrenti che conosce: “Angela Melillo è super simpatica, romana vera, ti darà grande materiale, anche Brando Giorgi è ragazzo delizioso e Roberto Ciufoli… ci sono diverse persone che conosco”, ha ammesso.

