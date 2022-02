Samantha, Deborah, Francis, Lucrezia figli Fausto Leali/ Famiglia “larga” e 2 nipoti

Appuntamento non solo con lo showbiz televisivo ma anche col mondo della musica nella puntata odierna di “Verissimo”, la seconda del dittico che oramai contraddistingue lo storico rotocalco del weekend di Canale 5: e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, assieme a un parterre di ospiti che vedrà protagonista anche la sua collega Rita Pavone, sarà di scena nientemeno che Fausto Leali che, come gli aficionados del programma ricordano bene, era stata ospite di “Verissimo” anche nella primavera del 2020.

E, in attesa di capire cosa racconterà il 77enne cantautore originario di Nuvolento (Brescia) che al suo attivo ha pure la vittoria al Festival di Sanremo, i riflettori si accenderanno inevitabilmente anche sulla vita privata del buon Fausto e in particolare sui suoi figli. Ma come è composta la numerosa e allargata famiglia di Leali e chi sono tutti i suoi figli? Andiamo con ordine: come è noto, la vita sentimentale dell’artista è stata sempre molto intensa dal punto di vista sentimentale e per questo motivo Leali è stato reso padre, in diversi periodi, dalle sue varie compagne. Sposato con Milena Cantù dal 1968 al 1983, aveva avuto da lei le prime due figlie, ovvero Samantha e Deborah.

TUTTI I FIGLI E I NIPOTI DI FAUSTO LEALI: UNA “FAMIGLIA ALLARGATA” CHE…

Altri due figli invece Fausto Leali li ha avuti dal secondo matrimonio, quello che lo ha visto legato per un certo periodo a Claudia Cocomello: un sentimento forte quello per la sua ex compagna, come ha sempre ammesso, e che l’ha reso papà per la terza e quarta volta di Lucrezia e Francis Faustino. Tuttavia, il cantautore sarebbe oggi padre di ben cinque figli anche se, come detto, questo è dovuto alla bellissima famiglia allargata che ha costruito negli anni: infatti nel 2014 Fausto è convolato a giuste nozze, le terze per lui, con Germana Schena, una donna di 30 anni più giovane di lui e che era già madre di Andrea. E così anche quest’ultimo è stato adottato non solo idealmente da Leali entrando di fatto in questa allegra crew.

“L’amoree è una cosa molto bella, ovvio, ed è molto importante: è vero sì che ho avuto tre mogli ma il loro amore rimane eterno” aveva avuto modo di dire Leali una volta accennando alla propria vita amorosa, ma puntualizzando che tra tutte le forme di affetto quella per i figli è la più totalizzante. “L’amore dei figli è quello più forte” ha ammesso candidamente Fausto che, nel frattempo, si è pure tolto la soddisfazione di diventare nonno per due volte dato che le sue prime due figlie, Samantha e Deborah, sono diventate a loro volta mamme di due figlie oggi già quasi adolescenti. E l’impressione è che la Leali Family sia destinata ad allargarsi ancora…

