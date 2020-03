Samantha, Francis, Deborah e Lucrezia, figli Fausto Leali/ “Sono la cosa più bella”

Samantha Leali, Francis Faustino Leali, Deborah Leali, Lucrezia Leali sono i figli di Fausto Leali, il cantante ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il cantante ha quattro figli nati da due differenti matrimoni, visto che si è sposato per ben tre volte. Il primo matrimonio risale al 1968 con Milena Cantù la donna con cui diventa papà di Samantha e Deborah. Il matrimonio si conclude nel 1983, ma alcuni anni dopo Leali si innamora di Claudia Cocomello con cui si sposa per la seconda volta. Dal secondo matrimonio nascono due bellissimi figli: Lucrezia e Francis Faustino. In occasione del suo 70esimo compleanno il cantante ha rilasciato una lunghissima intervista al giornale di Brescia parlando proprio del rapporto con i suoi quattro figli: “ho rapporti molto belli con i figli della prima e della seconda moglie, è normale averne, sono le loro mamme. I figli sono la cosa più bella dell’uomo”.

Fausto Leali: “l’amore dei figli è il più forte”

Una vita sentimentale importante quella di Fausto Leali che, dopo due matrimoni e quattro figli, ha ritrovato la felicità tra le braccia della vocalist Germana Schena che ha sposato pochi anni fa. L’amore è e resta una delle cose più importanti per il cantautore che al Giornale di Brescia ha dichiarato: “l’amore è una cosa molto bella, ovvio, molto importante: è vero che ho avuto tre mogli, ma l’amore rimane, eterno. L’amore dei figli è il più forte, poi sono nonno di Sabina, 14 anni, e di Deborah, 13”. Ai suoi quattro figli durante la sua straordinaria e longeva carriera ha dedicato una bellissima canzone dal titolo “Una piccola parte di te” dove ha parlato anche del rapporto padre – figli. “Nella canzone sono molto esplicito” – ha spiegato il cantante precisando – “i genitori, quelli che sono affettuosi, che collaborano con i figli che cercano di capire, ce ne sono parecchi. Ci sono quelli che litigano soltanto, ma è inevitabile perché cambiando le generazioni si vedono le cose diversamente. Tutto sta a fare in modo di far capire che “non è proprio così che hai ragione tu, che sei appena arrivata dalla vita mentre io ne ho già passata parecchia quindi qualcosa ti potrò dire no…la vita è una ruota che gira poi vedrai anche tu quando sarai grande, ecco infatti arriva così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA