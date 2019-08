Samba/ Video, su Rai 3 il film con Omar Sy di Nakache e Toledano (6 agosto)

Il film Samba è la scelta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, martedì 6 agosto 2019. Verrà trasmesso dalle 21.20 e appartiene ai generi drammatico e romantico. Dietro la cinepresa troviamo invece i due registi Eric Toledano e Olivier Nakache, entrambi presenti anche come sceneggiatori, mentre il protagonista è Omar Sy. Per i ruoli principali si sottolinea la presenza di Charlotte Gansbourg e Tahar Rahim, mentre per i secondari si ricordano Izia Higelin, Helene Vincent, Christiane Millet, Isaaka Sawadogo, Liya Kebede, Jacqueline Jehanneuf e molti altri ancora. Realizzata nel 2014, la pellicola si basa inoltre sul romanzo scritto da Delphine Coulin dal titolo Samba pour la France, mentre la distribuzione in Italia è della 01Distribution. La casa di produzione ha infatti diffuso il trailer ufficiale in italiano, dove è possibile scoprire quali difficoltà dovranno vivere i protagonisti a causa della reciproca attrazione e della condizione di immigrato del personaggio di Sy.

Samba, la trama del film

La trama di Samba accende le luci sul problema dell’immigrazione e delle conseguenze di chi vive ai margini della società. Un film che non si concentra sull’aspetto politico della tematica, sempre più attuale, quanto sulle implicazioni di dover vivere una vita difficile piena di privazioni. Persino quando si tratta dell’amore. Si parla quindi di sentimenti per il giovane Samba Cissè, un immigrato senegalese che vive ormai in Francia da dieci anni e che viene ancora guardato con sospetto. Soprattutto quando si tratta di trovare un lavoro fisso, qualcosa di certo che possa garantirgli un’entrata sicura ogni mese. Alice invece è una dirigente che ricopre una carica importante in azienda, ma proprio a causa delle enormi responsabilità professionali inizia ad accusare un principio di esaurimento. Samba intanto cerca un modo per ottenere il permesso di soggiorno e si imbatterà un giorno in Alice, che invece ha scelto di collaborare come volontaria con un’associazione nel tentativo di recuperare energie ed equilibrio mentale. Con il mondo disposto a mettere numerosi bastoni fra le ruote, Samba e Alice vivranno una splendida e tormentata storia d’amore.

