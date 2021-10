Samhain, cos’è? Capodanno celtico/ La festa che ispirò Halloween

Non solo la festa di Halloween: oggi, domenica 31 ottobre 2021, si parla anche di Samhain e non tutti sono a conoscenza della sua esistenza e di che cosa sia esattamente. Proviamo noi a fornirvi una risposta esaustiva: si tratta di un’antica festa celtico-pagana, celebrata proprio in queste ore, ovvero tra il 31 ottobre e il 1º novembre, e nota anche con il nome di Capodanno celtico. Essa risale al VI secolo a.C. e, addirittura, il suo nome deriverebbe dall’irlandese antico samain, samuin o samfuin, che pare significhi “fine dell’estate”, mentre in gaelico (irlandese moderno) significa “Novembre”.

Più nel dettaglio, le celebrazioni per la festa di Samhain, tanto quelle di carattere religioso quanto quelle che afferiscono maggiormente alla sfera del folklore, traggono le proprie origini da un’antica festività del paganesimo celtico, che avrebbe influenzato in maniera significativa anche la più conosciuta festa di Halloween e la festività cristiana di Ognissanti.

SAMHAIN, COS’È? RICORRENZA ALLE RADICI DELLA FESTA DI HALLOWEEN

In molti vi starete domandando il motivo per cui i celti festeggiassero il 31 ottobre, ma la risposta in realtà è già presente nelle righe antecedenti: per loro Samhain rappresentava la fine del loro anno, al pari del nostro 31 dicembre. Ecco dunque che Samhain, che divenne festa di Halloween, segnava un momento di passaggio, in cui si accantonavano le provviste, si riponevano i capi di bestiame al sicuro e in luoghi al caldo, predisponendosi materialmente e mentalmente all’arrivo dei rigori invernali, con annessi festeggiamenti.

Infatti, vi era la convinzione che un alone magico permeasse questa notte, favorevole per leggere il futuro, per potere salutare le persone care defunte, allontanare la cattiva sorte e gli spiriti maligni e liberarsi dalle zavorre morali e non solo del passato. Ci si mascherava, dunque, per riuscire a scacciare gli spiriti e si accendevano candele al fine di consentire ai defunti di ritrovare la strada per raggiungere le persone care che hanno lasciato sulla Terra, lasciando cibo per loro. Molti anni più tardi, Samhain diventò “All Hallows Eve”, la “notte di tutti gli spiriti”, per poi virare ulteriormente e diventare Halloween, la festa delle zucche, dei dolcetti e degli scherzetti.



