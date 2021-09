Sami Youssef e Clarissa Selassié prossima coppia del GF VIP?/ Lei mette subito le cose…

Sami Youssef il racconto del suo triste passato e il rapporto con la sua famiglia

Dopo due settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip in molti hanno notato che Samy Youssef è fuori da ogni dinamica di gioco. Di recente i concorrenti sono stati mandati nella mistery room a rispondere ad alcune domande poste dal pubblico. Ad Ainett è stato chiesto se qualche Vip è di suo interesse e ha fatto il nome di Samy. Il modello chiamato in causa da Signorini è rimasto soddisfatto dell’apprezzamento della modella venezuelana. Dopo la puntata Samy si è aperto di più confidando ad Alex Belli del rapporto con la famiglia che lo ha accolto in Italia. Il ragazzo, è arrivato nel Bel Paese da piccolo, ha iniziato presto a lavorare per mandare i soldi ai suoi genitori che sono rimasti in Egitto: “Non mi sono mai sentito un figlio, mi sono sempre sentito adulto e responsabile dei miei genitori“. Samy ha spiegato ad Alex che lavorando come modello ha costruito una casa per la sua famiglia e per sé. Poi, ha parlato dei suoi genitori italiani che lui rispetta molto, ma da quando è riuscito a esser economicamente dipendente ha lasciato Tarquinia dove loro vivono per stabilirsi a Milano, rifiutando di essere adottato. Questo distacco ha provocato dei dissapori e per un anno non ha parlato con loro.

Venerdì Samy Youssef è stato nominato dalle sorelle Selassié perché nei giorni scorsi avrebbe fatto il “gesto dell’ombrello” a una di loro. Il modello ha nominato Nicola perché tra i due ancora non si è instaurato un rapporto confidenziale.

Sami Youssef e Clarissa Selassié prossima coppia del GF VIP?

Clarissa Selassié ha messo in chiaro di non essere interessata a Samy Youssef: “Io e Samy? No mai, non mi piace. Un bel ragazzo ma è troppo egocentrico, poi a me piace un uomo non perfetto. Se entreranno altri concorrenti…”.

Sami Youssef: il rapporto speciale con Alex Belli

Per il modello l’acqua è stato sempre un problema e Alex Belli in settimana si è offerto di dargli lezioni di nuoto per vincere le sue paure. Durante la festa dedicata alla Giornata del coniglio, Samy vestito da “Miss Egitto” ha sfilato a fianco di Belli. Chissà se nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini deciderà di fargli una sorpresa facendolo incontrare con la sua famiglia italiana. Per il pubblico il modello è tra i palpabili vincitori con Manuel Bortuzzo.

