Samira Lui, chi è la concorrente Tale e quale show 2022?/ Il podio a Miss Italia, poi la chiamata in Rai e…

Chi è Samira Lui sbarca a Tale e Quale Show 2022, arrivò terza a Miss Italia

C’è anche Samira Lui tra le protagoniste di questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2022. Terza classificata a “Miss Italia” nel 2017, professoressa de “L’Eredità” è stata al fianco di Carlo Conti e Drusilla Foer durante gli ultimi David di Donatello. Da questa sera per la bellissima ragazza di origini italiane e senegalese inizia una nuova importante avventura televisiva nel famoso show di Conti.

Ma cosa sappiamo del suo percorso artistico e della sua vita privata? Innanzitutto che il papà della classe 1998 è nato in Senegal, mentre la mamma è originaria di Udine, città in cui vive attualmente. Nel corso degli anni Samira ha coltivato con grande passione e dedizione il sogno di ritagliarsi uno spazio importante in tv e ora, grazie anche alla sua attività di modella, ha visto aprirsi numerosissime porte.

Samira Lui, il percorso dall’Eredità a Tale e Quale Show 2022

Come accennavamo, dopo aver concluso gli studi, Samira ha deciso di esercitare la professione di modella. Il suo corpo statutario l’ha inoltre spinta a partecipare al concorso di bellezza Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto, entrando di diritto sul podio. Il vero boom per Samira, però, è arrivato grazie al programma L’Eredità dove, da un po’ di tempo a questa parte, affianca Flavio Insinna nella conduzione dello show. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che la giovane è impegnata con un uomo di nome Luigi Punzo, che lavora come luxury concierge.











