Samira Lui: “Il mio fidanzato Luigi Punzo? Ci sposeremo in chiesa”/ “Dopo il primo incontro a Formentera…”

Samira Lui e la storia d’amore con Luigi Punzo

Samira Lui, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello 2023, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 1 novembre. Con lei, c’è il suo storico fidanzato Luigi Punzo con cui fa coppia fissa da cinque anni. I due si sono conosciuti a Formentera e a raccontare il primo incontro è proprio Luigi: “Appena l’ho vista, il ragazzo un po’ spavaldo che ero è sparito. Parlerei del secondo incontro perché la prima volta sono rimasto senza parole. La secondo volta l’ho invitata a cena. Da quel momento non ci siamo più lasciati, tanto l’avevamo capito subito che per noi era importante”. A raccontare tutto alla mamma di Samira, poi, è stato proprio Luigi.

Quello tra l’ex professoressa dell’Eredità e il fidanzato è una storia d’amore importante che sarà coronata dal matrimonio come confermano entrambi. “Sarà un matrimonio in chiesa. Io, comunque, non ho ancora ricevuto la proposta”, puntualizza, tuttavia, Samira.

Samira Lui e l’avventura al Grande Fratello 2023

Samira Lui ha anche parlato dell’avventura nella casa del Grande Fratello 2023 dove ha parlato anche del padre che non ha mai conosciuto. “Se ne è andato prima che nascessi. Le lacrime di commozione, però, mi escono solo quando parlo di mamma”, dice Samira che, durante le settimane trascorse nella casa ha avuto sempre il sostegno dei compagni d’avventura. Tra i tanti concorrenti, Samira spende belle parole per Giampiero Mughini:

“Lo adoro, all’inizio con me si frizzava senza freeze”, spiega Samira che confessa di guardare gli occhi sia delle donne che degli uomini e di essere seducente solo con il fidanzato.

