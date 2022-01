Samira Lui, la “professoressa”/ “A L’Eredità ho trovato una grande famiglia”

Samira Lui è la professoressa de L’Eredità, il quiz show di successo condotto da Flavio Insinna nella fascia pre-serale di Rai1. La bellissima modella è una delle novità di questa edizione e sin dal suo arrivo ha saputo ambientarsi alla grande. La bellissima ex Miss Italia nel programma ha trovato anche un’altra donna: si tratta di Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui ha stretto davvero un bellissimo rapporto. A rivelarlo è stata proprio la ex Miss Italia che, dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “siamo diventate sorelle, non era scontato e mi ritengo molto fortunata”.

Non solo, Samira ha voluto anche rivelare qualche dettaglio in più parlando proprio del padrone di casa Flavio Insinna. Per lui solo parole di grande stima e affetto. “Lui è un maestro” ha detto Samira.

Samira Lui: da Miss Italia al ruolo di professoressa a L’Eredità

Samira Lui prima di approdare a L’Eredità ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia. A soli 19 anni, Samira ha partecipato a Miss Italia 2017 incantando tutti con la sua bellezza. Nata ad Udine, la bella Samira ha origini senegalesi e si è classificata al terzo posto dell’edizione 2017 del concorso di bellezza. La sua partecipazione però non è passata inosservata visto che poco prima della proclamazione della Miss vincitrice sul sito ufficiale della trasmissione trasmessa da La7 era stato annunciato il suo nome come vincitrice del concorso. In realtà è stato un errore visto che Miss Italia 2017 è stata Alice Rachele Arlanch.

Si è trattato di un errore che ha fatto tanto clamore. Nonostante ciò, la bella Samira ha vissuto quell’esperienza con grande gioia. “Voglio conservare quanto di buono ho vissuto in questa esperienza, che accade una sola volta nella vita” disse a pochi giorni dalla finale. Qualche anno dopo è approdata a L’Eredità nel ruolo di professoressa. Un’esperienza di cui è molto fiera come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “a L’Eredità ho trovato una grande famiglia che è ospitale e protettiva. Punto sulla capacità di arrivare alle persone e farmi apprezzare per quello che ho dentro”.

