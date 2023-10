Samira Lui: “Se volessi Giuseppe me lo prenderei in poco tempo”/ Beatrice Luzzi sbotta: “Si commenta da sola”

Samira Lui, pesante stoccata a Beatrice Luzzi: “Se volessi Giuseppe Garibaldi me lo prenderei in pochissimo tempo”

Si riaccende nella Casa del Grande Fratello 2023, nel corso della diretta del 16 ottobre, lo scontro tra Samira Lui, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il dibattito si riaccende dopo la visione di un filmato in cui Samira fa dichiarazioni forti su Giuseppe: “Non vede l’ora di avere attenzioni da parte mia. Dopo oggi non voglio neanche più vederlo in casa. Se domani mi svegliassi impazzita e volessi Giuseppe me lo prenderei in pochissimo tempo.”

“Per me si commenta da sola. – replica allora Beatrice alla visione di queste immagini – Non credo proprio che se lo prenderebbe dopo quanto accaduto nell’ultima puntata.” è la sua risposta a Samira. E ancora: “Mi è dispiaciuto perché l’avevo un po’ sopravvalutata. Si è sentita trascurata. Probabilmente lui è stato fin troppo devoto…”

Scontro tra Samira e Beatrice al Grande Fratello 2023 per Giuseppe

Giuseppe tiene a chiarire di non essere mai andato oltre con Samira: “Non c’è mai stata una cosa che sia andata oltre l’amicizia. Se i miei modi di scherzare davano fastidio, lei non mi ha mai detto di no.” Dallo studio di Canale 5, Cesara Buonamici fa la sua considerazione su Samira: “Io non ho visto gelosia ma delusione per il peso specifico che nella Casa ha Beatrice. È come se tu ti fossi sentita poco importante nella Casa, un po’ meno al centro dell’attenzione e in questo ho visto una reazione che non ci aspettavamo.”

