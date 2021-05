Sammy Basso, quanti anni ha?/ A 25 anni è il più longevo malato di progeria

Sammy Basso è il più longevo al mondo tra i malati di progeria

Nato a Schio il 1° dicembre 1995, per Sammy Basso la diagnosi di progeria arriva quando Sammy ha 2 anni: secondo i medici, non avrebbe potuto superare i 13 anni, invece ha quasi raddoppiato le sue aspettative di vita. Nonostante la sua malattia, ha frequentato regolarmente la scuola: dopo aver conseguito la maturità scientifica, si iscrive alla facoltà di Scienze naturali. Nel 2018 si laurea a pieni voti, con lode, con una tesi sulle terapie innovative per rallentare l’invecchiamento tipico della progeria. L’anno dopo viene sottoposto a un delicatissimo intervento alla valvola aortica. A marzo 2021 consegue la sua seconda laurea in Biologia molecolare presso l’Università di Padova. “Lo so sono diverso dai miei coetanei, ma io le diversità le incoraggio se fanno crescere, fino a quando non diventano discriminanti”, ha detto al Corriere della Sera.

Sammy Basso: due lauree e un’associazione

Dopo la maturità, Sammy Basso ha fatto un viaggio negli Stati Uniti con i suoi genitori, Laura e Amerigo, e con il suo amico Riccardo, percorrendo la Route 66 da Chicago a Los Angeles. Il viaggio è stato raccontato nel libro “Il viaggio di Sammy” e in alcuni episodi trasmessi dal canale Nat Geo People. Nel 2019 riceve le insegne del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Insieme ai suoi genitori ha fondato A.I.Pro.Sa.B., Associazione Italiana Progeria Sammy Basso: “La nostra associazione si concentra su due aspetti principali: il primo è la divulgazione scientifica sulla progeria; il secondo è la ricerca”, ha spiegato ad Abili a proteggere. Sammy è credente, come ha spesso raccontato nelle sue interviste: “Ho un rapporto stretto e solido con la fede. Molte cose della vita quotidiana, le cerco e le trovo proprio in lei. Mi piace distinguere la fede dalla religione, li trovo due elementi complementari”, ha detto a Olimpia in scena.

