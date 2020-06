Sammy Hassan con l’ex dell’Alchimista?/ Giovanna Abate sorride, Davide Basolo…

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne si è detta ufficialmente addio o sta vivendo solo una piccola crisi? Il mistero su Giovanna e Sammy continua. Negli scorsi giorni, sul web, si sono moltiplicate le segnalazioni che davano per certa la rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi. Ora, però, spuntano nuovi dettagli. Secondo quanto riferito dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, durante il weekend del suo compleanno, Sammy Hassan sarebbe stato beccato in compagnia di una ragazza la cui identità sarebbe stata subito svelata. Si tratterebbe, infatti, dell’ex fidanzata di Davide Basolo ovvero dell’Alchimista che, per settimane, ha corteggiato Giovanna sperando di conquistare il suo cuore senza, tuttavia, riuscirci.

SAMMY HASSAN E L’EX DI DAVIDE BASOLO: LA REAZIONE DELL’ALCHIMISTA

Mentre Giovanna Abate continua a mostrarsi serena e sorridente sui social non commentando i rumors sulla sua rottura con Sammy Hassan limitandosi ad affermare di aver bisogno di tempo, Davide Basolo, dopo aver saputo della vicinanza tra la sua ex e Sammy Hassan, intercettato dalla pagina UominieDonneClassicoOver le cui dichiarazioni sono state riportate da Novella 2000, ha dichiarato: “Ti dico tranquillamente che io vado a ballare in quel locale da anni essendo molto vicino a dove abito… ci lavorano due miei carissimi amici. Poi a Forte dei Marmi c’erano anche loro due, li ho intravisti in centro ed erano con i loro amici ma niente di più… Io sto molto semplicemente nel mio, una (clamorosa effettivamente) coincidenza”, ha spiegato l’alchimista. Cosa sta accadendo, dunque, tra Sammy e Giovanna? Hassan, nel frattempo, nonostante i numerosi rumors, resta in silenzio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA