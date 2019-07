Sammy Hassan/ Geloso di Cristina, è vero amore? (Temptation Island)

SAMMY HASSAN, PRONTO A FREQUENTARE CRISTINA INCORVAIA NELLA VITA REALE?

Bello, alto, moro, è logico perdere la testa per Sammy Hassan? Forse sì se non si è fidanzate come Cristina Incorvaia prima di entrare a Temptation Island. La bella dama, ex del trono over, ha perso la testa per lui, almeno per i suoi pettorali come lei stessa ha rimarcato più volte, ma è solo l’attrazione fisica che li lega? A quanto pare sì e la conferma arriverà in questa nuova puntata del programma che regalerà alla bella dama nuovi scossoni per via della vicinanza con lui che si mostra non solo interessato a lei ma anche geloso quando è il caso di esserlo. I due sono stati protagonisti di una sorta di scenata di gelosia già lunedì scorso e David ha avuto modo di vedere le scene, come andrà a finire per i tre questa sera? Sammy Hassan avrà davvero modo di continuare a conoscere Cristina fuori dal programma oppure la loro conoscenza finirà qua?

TEMPTATION ISLAND: CHI E’ SAMMY HASSAN?

Classe 1985, Sammy Hassan è di Roma e il suo profilo social è ricco di scatti di lui al mare, in palestra o solo alla console dove lavora come vocalist. Il giovane single di Temptation Island è amante della musica e di questa sua passione ne ha fatto un lavoro visto che lavora nei locali come vocalist aiutato anche dal suo fisico aitante e dal suo sorriso. Non è la prima volta che Sammy appare in tv ma è la sua prima volta nel mondo di Uomini e donne e Maria de Filippi. Nel passato, Sammy Hassan è stato uno dei Carramba Boys di Raffaella Carrà e ha preso anche parte al concorso di bellezza Mister Italia salendo sul podio seppur al terzo posto. Sammy è noto nel mondo degli eventi e della musica a Roma e Milano tanto che firma spesso anche eventi importanti ma sulla sua privata si conosce poco e nulla. Al momento è single ma Sammy ha un figlio al quale è molto legato e che è nato da una sua vecchia relazione. Non sappiamo bene se si sia trattato di una fidanzata o se, addirittura, sia stato sposato per un certo periodo ma alla luce dell’interesse creato presso il pubblico, conosceremo presto qualche dettaglio in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA