Temptation Island 2019/ Vittorio e Katia: dopo un video il fidanzato sbotta…

Temptation Island: spoiler e anticipazioni nell’attesa della seconda puntata…

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2019, gli spoiler e le anticipazioni scarseggiano abbondantemente. Nonostante questo, qualche piccola indiscrezione viene fuori per merito della rete, ed anche la condivisione di “soffiate” che tengono alta l’attenzione del telespettatore. Tramite delle piccole anteprime, la pagina Instagram del docu-reality di stampo sociologico, offre al pubblico degli spunti da adoperare come argomenti di conversazione, per creare attesa. Poche ore fa, il profilo ufficiale ha condiviso alcuni dettagli riguardanti Vittorio e Katia, una delle coppie che ha fatto più discutere nel corso della puntata di debutto del passato lunedì sera. Per il fidanzato infatti, il falò della prossima settimana non sarà assolutamente semplice e la fidanzata, ha dato modo, fin dalle primissime battute, di farlo preoccupare non poco.

Temptation Island 2019, Vittorio vede un video di Katia

Vittorio è stato chiamato nel Pinnettu. “Vittorio ha visto qualcosa che non voleva vedere su Katia, cosa sarà successo?”, questo si legge nella didascalia del video condiviso sui canali social ufficiali di Temptation Island. Nelle immagini notiamo Vittorio fare ritorno in giardino dopo aver visionato un video. Il fidanzato, rientrando nel villaggio, avrà modo di sfogarsi con il resto delle tentatrici: “Due anni e mezzo buttati nel ces*o. Mi sta più sul caz*o dedicare attenzioni, cose. Veramente è questo che mi sta sul caz*o, la perdita di tempo. Brava, brava davvero tanta roba”. Cosa avrà fatto Katia? La giovane bionda ha già dato modo di far parlare un po’ tutti, per il modo di fare decisamente esuberante e la sua volontà di non avere “catene”. Si sarà avvicinata fisicamente ad un tentatore del villaggio? Per scoprirlo, non dovrete fare altro che pazientare un poco e attendere la seconda puntata in onda lunedì sera, a partire dalle 21.20 circa su Canale 5.

