Sammy Hassan, lite con Giovanna Abate e Gianni Sperti?/ Uomini e Donne: “sei falso”

Sammy Hassan torna a Uomini e Donne? Dal promo della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, sembrerebbe che il corteggiatore tornerà a farsi vivo con Giovanna Abate. La tronista, nel corso dell’ultimo collegamento, aveva dichiarato l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza. Oggi, però, la tronista tornerà a sedersi al centro dello studio e avrà modo di collegarsi nuovamente con Sammy Hassan con cui avrà un durissimo confronto. La tronista, nel corso delle precedenti puntate, ha sempre dichiarato di non fidarsi di Sammy e di non credere affatto al suo interessa. La Abate, oggi, tornerà a ribadire di non fidarsi di affatto di lui e di essere convinta di avere di fronte una persona interessata solo alle telecamere. “Sei falso con me, sei falso con quello che stai facendo con me”, saranno le dure parole che Giovanna dirà a Sammy.

SAMMY HASSAN, LITE A UOMINI E DONNE: GIANNI SPERTI SBOTTA

Dal promo della nuova puntata di Uomini e Donne non si sa se il corteggiatore che si scontrerà con Giovanna Abate sia davvero Sammy Hassan, ma da quanto accaduto nelle ultime puntate, è quasi scontato puntare tutto sul corteggiatore. Nei confronti di quest’ultimo, aveva espresso dubbi anche Gianni Sperti che manifestato perplessità sull’interesse dichiarato da Sammy nei confronti di Giovanna. Nel corso dell’appuntamento odierno del dating show di canale 5, l’opinionista perderà la pazienza. “Ma quella è una mia opinione! Tu non mi pouoi mancare di rispetto e parlarmi male perché io esprimo la mia opinione”, dirà Sperti visibilmente infastidito dalle parole del corteggiatore.



