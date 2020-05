Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 maggio: Giovanna furiosa, torna Sammy Hassan?

Pubblicità

Puntata elettrizzante quella di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su canale 5. Al centro del nuovo appuntamento ci saranno ancora Gemma Galgani e Giovanna Abate. La dama di Torino, dopo aver accettato di conoscere meglio Nicola Vivarelli alias Sirius, ricevere le frecciatine di Tina Cipollari. La bionda opinionista, tuttavia, come mostra il promo della nuova puntata, punterà il dito soprattutto contro il 26enne non capendo la sua scelta di corteggiare una donna di 70 anni. “Chi è la mummia?”, chiederà nel corso della sfilata Sirius. “Ma come non sai chi è la mummia? Che programma hai visto fino ad oggi?”, chiederà Tina mettendo in dubbio l’interesse di Sirius per la dama. Spazio, poi, a Giovanna Abate per la quale tornerà un suo corteggiatore che scatenerà la dura reazione di Gianni Sperti. Dopo l’accusa di Giovanna che lo etichetterà come “falso non avendo un reale interesse nei suoi confronti”, il corteggiatore si scaglierà contro Sperti che replicherà duramente: “è una mia opinione e tu non mi puoi mancare di rispetto”, dirà l’opinionista. Chi sarà il corteggiatore che scatenerà la rabbia di Gianni e Giovanna? Tutti gli indizi portano a Sammy Hassan.

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 6 MAGGIO: LITE TRA ROBERTA E VERONICA

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi darà ampio spazio alla sfilata femminile che sarà l’occasione per una lite tra Roberta Di Padua e Veronica Ursida. Dopo la sfilata della dama bionda, in passerenna arriverà Roberta che sfoggerà tutta la sua sensualità. A scatenare la lite tra le due dame sarà Giovanni, il cavaliere che sta conoscendo Veronica. “Ci sono delle cose che non mi tornano”, dirà Roberta. “Anche a me”, risponderà Veronica scatenando la conseguente reazione della Di Padua che si dirà pronta a tornare alla carica. “Stai attenta che potrei reinserirmi“, dirà Roberta. Tra le due dame, dunque, la rivalità torna a galla. Giovanni, in tutto questo, resterà a guardare lasciando l’ultima decisione alle due dame o prenderà in mano la situazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA