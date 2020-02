Sammy Hassan/ Uomini e Donne: dalla proposta di Valentina Autiero a Giovanna Abate

Sammy Hassan torna nello studio di Uomini e Donne, ma stavolta non come ospite. Lo scorso settembre, l’ex tentatore di Temptation Island ha partecipato al programma di Maria De Filippi per commentare quanto accaduto nel villaggio dell’amore con Cristina Incorvaia, fidanzata all’epoca con David Scarantino. La conoscenza con l’ex dama del trono over ha dato molta visibilità a Sammy Hassan che, con il suo fascino, ha colpito non solo le telespettatrici del programma, ma anche alcune dame del trono over. In particolare, durante il confronto tra David Scarantino e Cristina Incorvaia, Sammy ha colpito il parterre femminile del trono over per la sua educazione al punto che Valentina Autiero gli ha anche proposto di restare nel parterre maschile. Un’offerta che Sammy non ha accettato anche per limiti d’età. In compenso, però, Sammy ha deciso di mettersi in gioco come corteggiatore e, nella puntata odierna del trono classico, scenderà le scale per la nuova tronista Giovanna Abate.

SAMMY HASSAN CORTEGGIATORE DI GIOVANNA ABATE

Con il suo sorriso e la sua eleganza, Sammy Hassan si metterà subito in mostra nella nuova puntata del trono classico partecipando all’appuntamento al buio con Giovanna Abate. La nuova tronista di Uomini e Donne colpirà l’ex tentatore con i suoi occhi e la sua indiscutibile bellezza. Il percorso di Sammy alla corte di Giovanna, dunque, sarà in discesa? Per fare breccia nel cuore della tronista, l’ex tentatore dovrà tirare fuori il meglio di sè per tirare fuori anche le fregilità di Giovanna e abbattere quel muro che la tronista si è costruita per evitare nuove delusioni. Tuttavia, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, sappiamo che, almeno i primi incontri tra Sammy e Giovanna andranno bene, ma cosa accadrà successivamente?

