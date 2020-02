Sammy Hassan / Uomini e donne, l’ex tentatore al cospetto di Giovanna Abate

Dal villaggio di Temptation Island allo studio di Uomini e donne il passo è breve per i tentatori e le tentatrici. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne che dovrebbe essere dedicata al debutto sul trono di Giovanna Abate, al cospetto della nuova tronista, arriverà un ex tentatore. Stiamo parlando di Sammy Hassan ovvero il tentatore che aveva instaurato un feeling particolare con Cristina Incorvaia, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha partecipato all’ultima edizione del programma con l’allora fidanzato David Scarantino. Il ragazzo che all’interno della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia si è fatto notare per il rapporto che è riuscito a creare con Cristina Incorvaia che sembrava presa, anche nello studio di Uomini e Donne si farà notare, soprattutto da Giovanna Abate che deciderà di conoscerlo.

SAMMY HASSAN CORTEGGIATORE A UOMINI E DONNE: GIOVANNA ABATE…

Sammy Hassan, ancora single dopo l’esperienza vissuta nel villaggio di Temptation Island, è pronto a trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne. Il corteggiatore cercherà di conquistare il cuore di Giovanna Abate, ma non sarà affatto facile. La tronista, come ha dimostrato durante la sua precedente esperienza da corteggiatrice, ha un carattere forte e determinato e fa fatica a lasciarsi immediatamente andare preferendo restare, almeno all’inizio, sulle propri. Sammy, da parte sua, partirà subito all’attacco con Giovanna stampandole per quattro baci sulla guancia. Nel corso delle prossime puntate, Giovanna frenerà l’entusiasmo di Sammy che dovrà mettercela tutta prima per conquistare la sua fiducia e poi il suo cuore. Ci riuscirà?

