Uomini e donne/ Anticipazioni oggi 17 febbraio: il debutto di Giovanna Abate (forse)!

Signori e signore possiamo sicuramente dire che il trono di Giovanna Abate è già entrato negli annali di Uomini e donne per via di una serie di coincidenze che stanno facendo infuriare i fan del programma. La non scelta di Giulio Raselli ha già avuto modo di dimenticare quello che è successo con il suo primo mese di trono e, addirittura, l’incontro con Giulio e Giulia d’Urso ma quello che è certo è che il pubblico di Canale5 e del trono classico non ha ancora visto niente di tutto questo. Se alla questione del ritardo della messa in onda uniamo quello che il debutto di Giovanna Abate sul trono del programma è stato spoilerato l’altra sera al Grande Fratello Vip 2020 tutto è ancora più complicato. Cosa succederà adesso e cosa scopriremo nei prossimi giorni? In attesa di una risposta a questa domanda sappiate che la puntata di oggi, 17 febbraio, potrebbe essere quella giusta.

GIOVANNA ABATE E CECILIA ZAGARRIGO PROTAGONISTE DI UOMINI E DONNE

Se tutto sarà confermato, oggi andrà in onda la puntata del trono classico di Uomini e donne registrata ormai il mese scorso in cui i temi centrali saranno proprio il debutto di Giovanna Abate sul trono e la possibilità che Cecilia Zagarrigo possa tornare sui suoi passi. Nell’ultima puntata la corteggiatrice è stata assente proprio per via della violenta discussione avuta con Carlo Pietropoli al quale è arrivato un biglietto in cui lei lo invita a cercarla se vuole ancora conoscerla. Lei ha evitato le telecamere che gli altri le hanno accusato di volere puntate su di lei ma sembra proprio che nella puntata di oggi scopriremo come è andata a finire dopo il biglietto.

