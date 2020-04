Sammy Hassan Vs Giovanna Abate?/ “Sulla bugia non si costruisce..” (Uomini e donne)

Sammy Hassan non ha preso bene il ritorno di Uomini e donne in tv? Con un video al trasmissione ha annunciato di essere di nuovo in corsa per il ritorno in onda con una formula nuova che prevede la presenza in studio di Giovanna Abate ma, soprattutto, dei suoi corteggiatori a distanza. Lei stessa ha confermato questa nuova versione dicendosi emozionata come la prima volta e invitando tutti a seguirla sperando che per lei arrivi l’amore. Non sappiamo bene cosa comporterà questo ritorno in onda anche perché c’erano delle puntate rimaste in sospeso, puntate in cui Giovanna Abate stava approfondendo la sua conoscenza con i suoi corteggiatori ma, soprattutto, con il bel Sammy Hassan in cui il feeling sembrava davvero chiaro e tangibile. Rimane il fatto che il programma è stato sospeso e che non c’è stato modo di vedere le puntate registrate e, secondo quanto rivelato da Giovanna Abate, forse non avremo modo di farlo.

SAMMY HASSAN CONTRO GIOVANNA ABATE SUI SOCIAL?

Alla fine però la redazione di Uomini e donne ha deciso di mettersi a lavoro per il ritorno in tv e dal 20 aprile scopriremo come andrà a finire per Giovanna Abate che conoscerà a distanza i suoi corteggiatori, Sammy Hassan ci sarà oppure no? A far propendere per questa seconda risposta è stato lo stesso vocalist che nelle sue ultime storie, adesso non disponibile, ha scritto: “Non si può costruire nulla di solido su una bugia, meglio dire la verità”. Sammy sta parlando proprio di Giovanna e Uomini e donne pronti ad andare avanti senza di lui oppure è solo un legame che hanno notato solo i fan? Lo scopriremo nelle prossime ore visto che per il momento Sammy ha salutato i fan sui social dicendosi contrariato del sole che oggi splende dopo trent’anni di pasquette sotto la pioggia.



