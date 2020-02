Sammy “Mi dispiace ma non posso”/ La confessione sui social.. (Uomini e donne)

Il pubblico ha atteso tanto per rivedere in tv Sammy e alla fine è stato premiato con il neo trono di Giovanna Abate che ha visto il ritorno del tentatore in veste di corteggiatore. Sammy si è subito fatto notare dalla tronista che lo ha guardato con gli occhi a cuoricino fin da subito, fin da quando lui ha deciso di alzarsi e spostare la sedia per lei e la tronista gli ha fatto sapere che adesso dovrà fare lo stesso per tutta la durata del percorso. I fan sono già pazzi di loro anche se le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne lasciano pensare che il loro percorso non sarà rose e fiori visto che anche la vicina di trono, Sara, sembra interessata a lui. E allora come finiranno le cose? In attesa di capire se Sammy sarà protagonista della puntata di lunedì insieme agli altri protagonisti del trono classico, eccoci tutti qui pronti a seguirlo sui social, cosa averà combinato questa volta?

SAMMY AMMETTE LE SUE COLPE…

Sammy ha preso in mano il suo telefono e, lontano dalle telecamere di Uomini e donne, ha fatto una confessione diretta a tutti i suoi amici patiti dell’alimentazione e del fisico (come Zarino) che lui non può: “Quando si hanno amici così, che ti cucinano queste cose e ti fanno bere vino, non si può, non ci riesco”. A quanto pare anche lui tiene molto al suo aspetto anche per via del suo lavoro da vocalist, ma non vuole rinunciare ai suoi peccati di gola e questo potrebbe accomunarlo proprio alla bella Giovanna Abate. Troveranno i due modo di venirsi incontro in questo percorso?

