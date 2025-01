Debutterà fra poco più di 24 ore il Samsung Galaxy S25, il nuovo smartphone top di gamma della multinazionale sudcoreana. Alle ore 19:00 italiane di domani, mercoledì 22 gennaio 2025, si alzerà finalmente il sipario su uno dei telefoni storicamente migliori sul mercato, concorrente diretto di iPhone e non solo. Ma come sarà? Nelle ultime settimane sono state moltissime le indiscrezioni circolanti, tutte sintetizzate da Hdblog, che ha ricordato come l’evento di presentazione del Samsung Galaxy S25, denominato storicamente Unpacked (lo spacchettamento in pratica), sarà incentrato ancora una volta sull‘intelligenza artificiale, e precisamente la Galaxy AI.

Già lanciata l’anno scorso, lo strumento offrirà nuove funzionalità ai futuri possessori dell’S25, migliorandone produttività ed esperienza. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio come sarà il nuovo smartphone coreano, a cominciare dalla presenza di Snaprdragon 8 Elite sui tre modelli in uscita, quindi non solamente sul top di gamma (l’Ultra).

SAMSUNG GALAXY S25: DESIGN, SCHERMO E FOTOCAMERA

Anche il design sarà simile per tutti e tre, di fatto ripercorrendo la strada intrapresa da Apple, che ha sempre commercializzato le sue varianti di iPhone con lo stesso design. In generale il nuovo Samsung Galaxy S25 avrà dei bordi piatti, così come lo schermo, prediligendo quindi delle forme più morbide. A livello di display, su tutte e tre le versioni troveremo l’OLED, precisamente da 6,2 pollici sul modello standard, quindi 6,7 sull’S25+ e 6,9 sull’Ultra.

Il refresh sarà sempre da 120 hertz, mmentre S25+ e Ultra avranno una tecnologia WQHD, contro l’FHD+ del base. Attenzione anche alla fotocamera, che diventa da 50Mp ultra grandangolare sull’Ultra invece della 12MP del modello precedente. Ci saranno però novità nell’utilizzo del software sfruttando al meglio le nuove potenzialità offerte dall’AI: foto e video saranno decisamente interessanti con i nuovi smartphone di casa Samsung.

SAMSUNG GALAXY S25: BATTERIA, COLORI E PREZZI

Sul lato batteria non sono invece da attendersi grandi novità, visto che resteranno le stesse della generazione attualmente in corso, di conseguenza il top di gamma avrà una batteria da 5.000 mAh, quindi 4.900 per il plus e 4.000 per lo standard. La velocità di ricarica dovrebbe essere di 45W per i due modelli più performanti e di 25 per l’entry level, e inoltre ci sarà la compatibilità alla ricarica senza filo magnetica, molto simile al Magsafe di iPhone.

Diversi i colori a disposizione, che ovviamente non vi elenchiamo tutti, ma vi diciamo solamente che per l’Ultra saranno dedicati, i cosiddetti Titanium, mentre per quanto riguarda i prezzi, il modello base con storage da 128 gigabyte dovrebbe costare circa 900 euro, arrivando fino al top di gamma, l’Ultra da 256 GB a 1.459 euro. Di mezzo avremo il base da 256 a 969 euro e l’S25+ sempre da 256 a 1159 euro: questo il listino atteso per il nostro Paese. A questo punto non ci resta che metterci comodi e iniziare il conto alla rovescia.