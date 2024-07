Samsung e Google come Apple: pronto il visore 3D/ Svelato già nel 2024, ecco come sarà

Nonostante il Vision Pro di Apple non abbia convinto del tutto, anche Samsung e Google sono pronti ad entrare nel segmento dei visori. Come spesso e volentieri succede, le varie Big Tech mondiali rincorrono e la Mela, e lo stesso avverrà appunto per il visore, con il colosso sudcoreano e Big G che hanno già confermato all’evento Samsung Galaxy Unpacked di Parigi, appunto il lancio in un futuro prossimo del nuovo dispositivo.

Intelligenza artificiale è in grado di prevedere l'Alzheimer/ Cambridge “Addio a test costosi e invasivi”

Google era presente all’evento francese per parlare del suo modello di intelligenza artificiale Gemini, integrato nei dispositivi Samsung, e nell’occasione ha confermato il piano per una piattaforma XR, un mix fra VR, AR e MR, un visore appunto in realtà aumentata che sarà in grado di svolgere molteplici compiti, sulla falsa riga del sopracitato Vision Pro di Cupertino. Attenzione, perchè il nuovo dispositivo sarà svelato nel giro di breve tempo visto che il presidente di Samsung TM Roh ha spiegato che la partnership fra Samsung e Google per un visore XR darà i propri frutti già “quest’anno”.

Amazon Prime Day 2024, oggi 17 luglio nuove offerte e sconti/ I prodotti in promozione e come pagarli

NUOVO VISORE SAMSUNG E GOOGLE: RIVELATO IL 3 OTTOBRE?

Ci aspettiamo quindi un grande annuncio entro la fine del 2024, indicativamente in autunno, quello che storicamente è il periodo più caldo per quanto riguarda i lanci tecnologici, vedi anche il classico keynote di Apple durante il quale vengono annunciati i nuovi iPhone e solitamente anche i nuovi Apple Watch.

L’idea maggiormente accreditata è che il reveal avvenga il prossimo 3 ottobre, quando si terrà la Samsung Developer’s Conference, anche se a riguardo non vi è alcuna conferma. Secondo numerose indiscrezioni, confermate anche da Google e Samsung, in occasione della conferenza assisteremo ad un dispositivo fisico incentrato appunto sulla tecnologia XR, di conseguenza tutto fa pensare ad un visore ad hoc che comunque potrebbe avere la forma di un paio di occhiali e non la classica “visiera da sci” che abbiamo visto negli ultimi anni.

Amazon Prima Day 2024: al via oggi 16 luglio le offerte/ Come seguire sconti e trovare i prodotti migliori

NUOVO VISORE SAMSUNG E GOOGLE: DISPOSITIVO STAND ALONE CON SOFTWARE DEDICATO?

Inoltre non è da escludere che sia stand alone, che funzioni in autonomia, anche se è più quotata l’integrazione con uno smartphone Google o Samsung per poter funzionare. Certo è che un annuncio in pompa magna il prossimo ottobre 2024 avrebbe sicuramente senso soprattutto se si prende in considerazione il fatto che Google ha anticipato il suo evento Pixel ad agosto: sembrerebbe proprio un escamotage per dare la giusta visibilità al nuovo Pixel 9 e nel contempo non rubare la scena alla tecnologia XR ad ottobre.

Per Techradar il nuovo dispositivo si baserà su una piattaforma dedicata che farà concorrenza a VisionOS di Apple e HorizonOS di Meta, anche se non sarà semplicemente replicare soprattutto al sistema operativo di Zuckerberg, attualmente il miglior software in circolazione e che tra l’altro in futuro apparirà anche su dispositivi di Asus, Lenovo e Xbox. Attendiamo notizie più certe in merito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA