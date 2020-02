Samuel e Alessia, lite a Uomini e Donne/ Colpa di Armando? “Non mi fido!”

Nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne e nuovi scontri in studio. Al centro torna Samuel Baiocchi che a sorpresa ritrova di fronte Alessia. La dama, ricordiamo, ha chiamato la redazione proprio per conoscerlo e frequentarlo e Samuel aveva accettato con piacere il suo arrivo. I due hanno così iniziato a conoscersi e uscire insieme ma, poche settimane fa, ecco arrivare il primo scontro. Alessia si è detta non del tutto convinta dai suoi modi di fare e di essere nei suoi confronti. Per lei poi sono arrivate le avances di Armando Incarnato che, come scopriremo anche nel corso della puntata di oggi, la dama ha accettato. Sarà proprio il fastidio di Samuel rispetto a questa decisione che scatenerà tra i due un acceso confronto.

Samuel geloso di Alessia? Armando tra loro a Uomini e Donne

Nella nuova puntata di Uomini e Donne Samuel Baiocchi avrà da ridire sulla decisione di Alessia di uscire con Armando e frequentarlo. La dama, tuttavia, non negherà di avere molti dubbi anche su di lui: “Ma non mi fido neanche ora di te e te lo dico guardandoti in faccia, nonostante ci sia uscita con te 10 volte. Non mi fido”. “Ma che ci esci a fare allora?” chiede successivamente Samuel, domandandosi il fine di questa conoscenza che non trova la fiducia della dama. Quesiti che potrebbero trovare risposta proprio oggi in studio: Armando, infatti, affiancherà poi Samuel, sentendosi chiamato in causa non solo da Alessia ma anche da Massimiliano e Valentina, anche loro al centro dello studio. Cosa accadrà?

