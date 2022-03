Samuel e Valentina, chi sono? Coppia Ultima Fermata/ Tra loro spunta l’amico Stefano

Valentina e Samuel sono una delle coppie protagoniste della prima puntata di Ultima Fermata. Prima di addentrarci nei drammi della loro storia, Samuel si presenta al pubblico, anticipando come lui e sua moglie sono arrivati a decidere di partecipare al programma. “Sono Samuel, ho 27 anni e sono sposato con Valentina da quasi sei anni. Abbiamo due gemelline di due anni e mezzo che sono la nostra vita”, esordisce lui. Dopo la nascita delle bambine, Valentina capisce che Samuel pretende di decidere tutto lui. A lei è concesso solo di fare la mamma, non si esce neppure più per una pizza.

Italia's got talent 2022, finale/ Vincitore e diretta: Kung Fu con Temple London

Valentina e Samuel a Ultima Fermata: un amore al capolinea?

A questo punto la donna decide di far arrivare al marito una lettera di separazione. Ha dunque chiesto al marito un divorzio consensuale. La donna si sente in gabbia e, anche per questo, si sfoga con una persona che conosceva già, un amico di famiglia: Stefano. I due sono così amici che la donna spesso va a dormire a casa sua con l’approvazione del marito, sicuro che tra loro non ci sia mai stato qualcosa di fisico. Ma è davvero quanto accaduto? Non resta che scoprire il resto della storia di questa coppia.

LEGGI ANCHE:

Valeria e Maurizio, chi sono? Coppia Ultima Fermata/ "Tradita durante la gravidanza"ULTIMA FERMATA 1A PUNTATA, Simona Ventura/ Diretta e coppie: Valeria si pente

© RIPRODUZIONE RISERVATA