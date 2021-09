Samuel/ Il frontman dei Subsonica torna protagonista con Francesca Michielin

Samuel è tra quelli che ha stupito in questa calda estate 2021. Lo abbiamo visto protagonista con Cinema in un featuring che ripeterà stasera, 9 settembre, ai Seat Music Awards insieme a Francesca Michielin. Molti lo (ri)conosceranno come frontman dei Subsonica, band nella quale milita ormai dal 1996, ma Samuel Umbero Romano, noto ai più semplicemente come Samuel, è un prolifico cantautore e chitarrista che opera anche in solitario. Sono ormai 3 gli album studio realizzati e pubblicati autonomamente, di cui uno live e due studio, ai quali si è dedicato a partire dal 2016, senza tuttavia trascurare eccessivamente il lavoro coi Subsonica.

Raffaella Carrà, malattia e morte/ L'ex compagno Sergio Japino racconta il suo "calvario personale"

Dopo una breve pausa, infatti, la band si è rimessa in sesto, pubblicando nuovi singoli accanto a quelli realizzati da Samuel in solitaria. Nel 2017, sempre da solo, il cantautore torinese ha perfino partecipato al festival di Sanremo col suo brano Vedrai. Tuttora il cantautore torinese continua a prendere parte ad eventi in qualità solista, come la partecipazione futura al SEAT Music Awards per presentare il recente duetto realizzato in collaborazione con Francesca Michielin, dal titolo Cinema: il brano che, nato come parodia dei tormentoni, è diventato esso stesso una hit dell’estate, scalando le classifiche e presentandosi insistentemente in tutte le più importanti stazioni radio.

La Favorita/ Streaming del film su Rai 3 tra ironia e situazione della donna

Samuel, sui social network grande protagonista

Samuel è anche piuttosto attivo sui social, primo fra tutti Instagram, attraverso il quale, tuttavia, più che condividere momenti personali, promuove tutti gli eventi musicali e le manifestazioni a cui prendere parte sia da solo che coi Subsonica. È proprio attraverso dei post sul social network che il cantautore ha reso pubbliche le date sia del tour estivo con la sua band, che quelle del Cinema Tour, mostrando così di avere un’agenda fitta di eventi, senza contare le tantissime date già sold out previste inizialmente per il 2020, poi posticipate in autunno del 2021 causa Covid-19, per la promozione dell’album Microchip Temporale prodotto sempre coi Subsonica.

Pelè, Canale 5/ Streaming del film "senza estro" sul grande campione di calcio

Il Cinema Tour prende il nome dall’omonimo singolo succitato, avrà inizio il 23 agosto a Norcia e si concluderà il 19 settembre a S. Salvatore Monferrato, nel piemontese, nell’ambito del PeM festival, una manifestazione tipica di questa località che vede Samuel partecipe insieme ad altri nomi importanti della musica italiana di tutti i tempi: Nada, Francesco Bianconi e Malika Ayane, tra i vari. Tale rassegna sarà inoltre caratterizzata da una maggiore presenza di interviste e incontri alle varie personalità presenti, inframezzati da esibizioni canore dei brani più celebri dei singoli cantati, oltre ad una serata completamente dedicata al compositore Ezio Bosso, scomparso lo scorso anno.

Video, Cinema





© RIPRODUZIONE RISERVATA