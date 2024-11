Ballando con le stelle 2024, Angelo Madonia fuori: al suo posto torna Samuel Peron

E da ieri che non si parla d’altro che di una notizia clamorosa: Angelo Madonia è stato espulso da Ballando con le stelle 2024. In diciannove anni di show ed altrettante edizioni non era mai successo che un professionista fosse cacciato dal programma ancora in corso. I motivi specifici non sono stati resi noti anche se non mancano le ipotesi tra chi pensa che la colpa sia della sfuriata contro Selvaggia Lucarelli avvenuta nella scorsa puntata e chi ritiene che la causa siano le divergenze con la sua partner nello show.

In attesa di saperne di più sulle causa dell’esclusione, negli scorsi minuti è stato annunciato chi prenderà il suo posto, chi è il nuovo ballerino di Federica Pellegrini. Si tratta di Samuel Peron, storico maestro di Ballando con le stelle 2024 presente sin dalla seconda edizione del 2005 e per ben 18 edizioni. Peron ha vinto nel 2007 in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone e l’anno scorso si è classificato secondo con Simona Ventura. Poi l’addio pianificato per dedicarsi a nuovi impegni professionali come da lui stesso rivelato in un’intervista: “È giunto il momento di dare una svolta alla mia carriera. I ballerini sono come gli atleti e il latte (ride ndr). Hanno una scadenza. Ho dedicato una vita alla danza, ma ora devo pensare al futuro. La mia massima aspirazione sarebbe quella di condurre un programma.”

Ad annunciare il ritorno in pista del maestro di danza veneto è stata la stessa Rai con una nota: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale.” Samuel Peron è il nuovo ballerino di Federica Pellegrini, la campionessa olimpica riuscirà a creare una sintonia migliore con il suo nuovo maestro rispetto al vecchio insegnante Angelo Madonia?