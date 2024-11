Angelo Madonia è stato escluso dal cast di Ballando con le stelle 2024: cos’è successo

Angelo Madonia è ufficialmente fuori dal cast di Ballando con le stelle 2024. Un annuncio arrivato nelle ultime ore dai canali ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci, con una nota che recita: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.”

Non vengono chiarite, nello specifico, le motivazioni di questa definitiva frattura, anche se la ‘cacciata’ di Angelo Madonia arriva dopo gli scontri della puntata di sabato 23 novembre tra il maestro e Selvaggia Lucarelli. Occasione nella quale il ballerino non ha fatto mistero della sua insofferenza. Che sia stata questa a causare il suo addio al programma?

Angelo Madonia sostituito a Ballando con le stelle: chi sarà il nuovo maestro di Federica Pellegrini?

Di certo è un addio deciso nelle ultimissime ore, visto che solo poche ore fa Angelo Madonia pubblicava sul suo profilo Instagram uno scatto sulla pista di Ballando con Federica Pellegrini. Gesto che non appare affatto di chi sta lasciando il programma in via definitiva. Fatto sta che la campionessa azzurra è rimasta ora senza il suo maestro, che sarà però rimpiazzato a breve. Il comunicato di Ballando, infatti, annuncia: “Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore.” Nessuna dichiarazione è stata lasciata, nel momento in cui scriviamo, da Angelo Madonia. Il maestro preferisce il silenzio, che potrebbe però essere rotto a brevissimo con tutte le sue motivazioni su questo inaspettato finale.