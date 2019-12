Samuel Peron “Mi sono sposato”/ Foto matrimonio: “Non è Tania Bambaci, ecco perché”

“Mi sono sposato!” L’annuncio a sorpresa è quello di Samuel Peron, noto ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Parole affiancate dalla foto in abito da nozze assieme alla sua novella sposa. La vera sorpresa è però proprio in quest’ultima che non è la sua compagna Tania Bambaci ma un’altra donna che corrisponde al nome di Linda Barani. Si sono lasciati? Samuel ha lasciato Tania per Linda? No, nulla di tutto questo. La verità è infatti un’altra e a spiegarla è proprio Peron nel suo post. “Si lo so, non è #taniabambaci, – scrive infatti il ballerino, che poi aggiunge – però se venite al #teatrobrancaccino dal 26 di dicembre al 5 di gennaio, scoprirete il perché.” Dunque quella postata su Instagram non è altro che una foto di scena, tratta da uno spettacolo teatrale.

Samuel Peron e Tania Bambaci, nessuna crisi: il matrimonio è alle porte?

Samuel Peron partecipa infatti allo spettacolo teatrale “Mi inciti a nozze” che si terrà al Teatro Brancaccino dal 26 Dicembre al 5 Gennaio 2020. In una delle scene, a quanto pare, il ballerino si sposerà proprio con la dama che è al suo fianco nella foto. Dunque nessuna crisi o addio a Tania Bambaci, che rimane l’unica donna del suo cuore. Proprio poche settimane fa, Samuele e Tania sono stati ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me e hanno appunto parlato di matrimonio. La Bambaci è infatti desideroso di convolare a nozze col ballerino di Ballando con le stelle e spera di creare con lui una famiglia. Per me, invece, è arrivato il momento di sposarsi se non vuole diventare padre a 70 anni”, ha infatti ironizzato la bellissima Tania.





