Samuel Peron ricorda mamma Gianna/ “Prima di morire ha saputo che sarebbe diventata nonna. Mio padre…”

Samuel Peron ricorda mamma Gianna, morta pochi mesi fa, in diretta a Oggi è un altro giorno. Ospite della Bortone insieme alla compagna Tania Bambaci – incinta del loro primo figlio – Peron racconta che, prima di morire, sua madre ha avuto comunque la gioia di sapere che presto sarebbe diventata nonna. “Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale, siam saliti e ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevole.” ha ammesso commosso il ballerino di Ballando con le stelle.

Il dolore della perdita di mamma Gianna è stato leggermente alleviato dalla gioia di aver realizzato un suo grande sogno: “Se n’è andata con la felicità di essere diventata nonna, perché lei per una vita mi diceva ‘Mi farai diventar nonna’ e alla fine sono riuscita a realizzare questo suo sogno.” ha infatti specificato Peron.

Samuel Peron: “Papà ha preso male la morte di mamma e…”

A soffrire tanto la mancanza di mamma Gianna è anche papà Luciano: “Se la sta vivendo non tanto bene perché ha vissuto una vita con mia madre e ora si rivede in casa da solo…” ha raccontato Samuel Peron, rivelando che è proprio grazie ai suoi genitori se ha iniziato ad amare la danza: “I miei si sono conosciuti in una balera però non hanno mai fatto gare o preso dal punto di vista professionale. Questa loro passione però me l’hanno trasmessa e a 4 anni mi hanno iscritto ad una scuola di ballo.” ha raccontato.

