Samuele Barbetta, Amici 2021/ Veronica Peparini lo schiera contro tutti (o quasi)!

Samuele Barbetta pronto a stupire ad Amici 2021, in sfida con Tommaso o Alessandro?

Ma vogliamo davvero parlare del serale di Amici 2021 dimenticando il fiore all’occhiello della squadra composta da Veronica Peparini e Anna Pettinelli? Le due sicuramente andranno lontano nonostante i pochi elementi a disposizione e tutto perché Samuele Barbetta da solo può battere un bel po’ di ballerini della scuola e arrivare sicuramente in finale a giocarsi il tutto per tutto. La sua particolarità, il suo modo di essere “spiderman” con la sua danza e le coreografie che spesso firma da solo, lo fanno essere una spanna sopra gli altri ed è proprio per questo che per il primo serale di Amici 2021, Veronica Peparini ha pensato per lui ad un guanto di sfida contro uno tra Alessandro e Tommaso.

Samuele Barbetta in un passo a due tra i complimenti di giudici e professori ad Amici 2021

La prof è convinta che saper improvvisare per un ballerino è importante e che sicuramente Samuele Barbetta, tra le altre cose, sa farlo bene e lo ha dimostrato in diverse occasioni ed è per questo che tra la fisicità di Tommaso e la tecnica di Alessandro, la sua squadra vincerà facile con entrambi. Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che alla fine quello che andrà in scena è un passo a due in cui Samuele sarà bravissimo e porterà a casa gli applausi e i complimenti di tutti. Per lui non ci sarà rischio eliminazione e nemmeno per i due ballerini presi di mira da Veronica Peparini. 23 anni, originario di Padova, Samuele Barbetta è uno dei possibili vincitori di Amici 2021. Arrivato nella scuola con la sua coreografia sulle note di That’s Life è andato sempre avanti per la sua strada molto spesso coinvolgendo anche gli altri nelle sue coreografie e dimostrandosi sempre disponibile soprattutto con l’amica Giulia. Punto debole? Passo a due e coreografie assegnate, in quelle cose va un po’ in crisi e perde un po’ la sua unicità. Sarà questo a farlo cadere al serale?

