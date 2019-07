San Benedetto da Norcia/ 11 luglio si celebra fondatore del monachesimo occidentale

San Benedetto da Norcia si celebra oggi 11 luglio. Questi è il fondatore del monachesimo occidentale e durante la sua vita ha dato un enorme contributo all’evoluzione della cultura e della civiltà d’Europa. La sua più autorevole biografia, i Dialoghi di San Gregorio Magno, lo descrive come un uomo concreto che ha saputo giungere alla beatificazione abbandonandosi completamente a Dio. Come tutti i santi ha compiuto numerosi miracoli, ma dimostrando sempre che il Signore interviene costantemente nella vita umana attraverso ammonizioni, punizioni e aiuti. San Benedetto da Norcia è stato definito dal biografo come un astro luminoso, poiché è stato in grado di riequilibrare una situazione di crisi istituzionale ed etica dovuta al crollo dell’Impero Romano, dopo il quale si verificarono decadenza dei costumi e invasione da parte di altre popolazioni.

La sua nascita è stata datata intorno all’anno 480 d.C. ed avvenne nella regione della Nursia. Figlio di genitori benestanti, fu mandato a studiare a Roma, ma disgustato dallo stile di vita dissoluto dei suoi compagni, si allontanò per non commettere gli stessi errori. Poichè voleva piacere solamente a Dio, si ritirò nei monti a Est di Roma prima di ultimare la formazione accademica. Qui visse da eremita all’interno di una grotta, la quale rappresentò il fulcro del monastero benedettino chiamato il Sacro Speco. In questo luogo avvenne la vera e propria maturazione spirituale di San Benedetto da Norcia, che superò le tre principali tentazioni dell’uomo, ossia quella della sensualità, quella della vendetta e dell’ira e quella di anteporre se stesso a tutto il resto. Dopo questo periodo fu in grado di fondare un ordine monastico tutto suo e i primi monasteri nei pressi di Subiaco.

San Benedetto da Norcia, feste e celebrazioni

In Italia si tengono due importanti feste in onore di San Benedetto da Norcia: una il 20 e il 21 marzo, durante la quale si tengono una processione, un corteo in costume, un torneo e una rievocazione storica con lettura pubblica degli antichi statuti in lingua volgare. La festa patronale si svolge invece a Norcia l’11 luglio, dove si tiene una messa nell’omonima basilica più diverse sagre gastronomiche. Norcia è una città umbra che si trova a 96 km da Perugia ed è appunto il luogo natale di San Benedetto. Sulla sua casa è stata conostruita la Chiesa di San Benedetto. Oltre all’aspetto religioso, Norcia ha numerose altre attrazioni, tra cui il tartufo nero e il panorama mozzafiato dei Monti Sibillini.

Gli altri Santi e Beati di oggi

I santi dell’11 Luglio, oltre a San Benedetto, sono Sant’Abbondio di Cordova, SS Sigisberto e Placido, San Pio I, San Chetillo, San Bertrando e Sant’Idulfo.



