San Biagio/ Oggi, 3 febbraio si celebra il patrono della diocesi di Messina

San Biagio viene ricordato nel calendario liturgico romano nel giorno del 3 febbraio. Il beato è il Santo patrono delle diocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, Cassano all’Jonio e di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Sebaste, di cui è originario, è un’antica città della Turchia che oggi è conosciuta con il nome di Sivas. Conta circa trecentomila abitanti ed è capoluogo dell’omonima provincia nell’Anatolia centrale. Venne fondata dagli Ittiti ed ebbe un ruolo molto importante dal punto di vista logistico per sviluppare il commercio tra Oriente e Occidente. Tra l’altro questa città, oltre alle bellezze storiche e culturali di cui dispone, è famosa nella tradizione cristiana anche per essere stata la zona dei cosiddetti quaranta martiri di Sebaste.

Presentazione del Signore al Tempio/ Oggi, 2 febbraio la festa della Candelora

Si trattava di legionari romani che vennero annegati per non aver abiurato la loro fede. La tradizione religiosa cristiana ricorda e commemora nel giorno del 3 febbraio oltre a San Biagio anche altri personaggi molto importanti come Sant’Ansgario, San Simeone, Sant’Anna, San Celerino, San Teridio, San Remedio, San Lupicino, Sant’Adelino, Santa Vereburga, Santa Berlina, la beata Maria Elena Stollenwerk e la Beata Maria Anna Rivier.

Santa Brigida d'Irlanda/ Oggi, 1 febbraio si celebra la compatrona dell'isola

San Biagio, la vita del Beato

San Biagio è vissuto nel periodo più complesso per lo sviluppo della religione cristiana ossia il terzo secolo avanti Cristo. Era un periodo in cui in tutte le province dell’impero romano erano in atto le persecuzioni volute dagli imperatori per contrastare la diffusione del culto cristiano. Non si hanno tantissime notizie storiche sulla vita di San Biagio ma è possibile stabilire che sia vissuto tra il III e il IV secolo dopo Cristo nella città di Sebaste attualmente conosciuta con il nome di Sivas che si trova sul territorio dell’Armenia. Era un uomo di una certa cultura in quanto medico e successivamente per la sua incrollabile fede cristiana e per il suo impegno nelle attività di evangelizzazione, divenne vescovo. In quel momento storico molti funzionari dell’Impero Romano si occupavano di indagini per smascherare cristiani e San Biagio fu prima catturato dai soldati romani e quindi processato. La procedura prevedeva che al prigioniero venisse data la possibilità di abiurare pubblicamente la religione cattolica ma San Biagio si rifiutò fermamente e per punizione venne frustrato con i pettini di ferro che normalmente si usavano all’epoca per il processo di filatura della lana.

San Giovanni Bosco/ Oggi, 31 gennaio si celebra il protettore della scuola

Nonostante nell’anno 313 venne concessa la libertà di poter seguire la religione cristiana in tutto l’impero romano, nel 316 San Biagio morì decapitato. Secondo gli storici questo martirio potrebbe essere stato causato dal dissidio che all’epoca c’era tra Costantino I e Licinio conosciuti come i due imperatori cognati. Questo dissidio potrebbe aver dato luogo ad una sorta di persecuzione locale di cui lo stesso San Biagio sarebbe rimasto vittima. I resti del Santo vennero sepolti nella cattedrale di Sebaste ma nel 732 una parte furono imbarcati per essere portati a Roma. Durante questo viaggio l’imbarcazione fu bloccata dal cattivo tempo sulla costa di Maratea e per questo si decise di far sbarcare l’urna contenente le reliquie in questa zona. Le reliquie ancora oggi si trovano nella Basilica di Maratea sul Monte San Biagio. Tuttavia tantissimi frammenti del suo corpo sono conservati in tantissime città italiane come ad esempio Avellino dove c’è un frammento osseo della mano, a Eboli dove c’è un dito, ad Asti dove si conserva un dente oppure a Napoli nella sala del tesoro della Basilica di San Domenico Maggiore dove c’è un reliquiario a forma di braccio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA