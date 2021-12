San Dario martire, 19 dicembre/ “Non parum complicati sunt” cosa vuol dire?

San Dario martire viene celebrato il 19 dicembre dalla Chiesa Cattolica come ogni anno. Purtroppo non esistono notizie certe sulla nascita, la vita, le opere e la morte di San Dario, tanto meno sono pervenuti a noi documenti scritti al suo riguardo. Quello che si conosce è essenzialmente che San Dario, assieme ai suoi compagni Paolo, Zosimo e Secondo, fu ucciso per via della sua fede cristiana e martirizzato nella città di Nicea, sita nell’attuale Turchia (in passato nota come Bitinia). Si racconta sia stato poi un uomo buono, che ha vissuto la sua esistenza all’insegna dell’amicizia e dell’amore, espresse in maniere forte e intensa in nome di Dio.

Santa Olimpia, 17 dicembre/ Il legame con la città di Costantinopoli

I nomi dei santi, definiti con l’espressione “non parum complicati sunt”, sono tratti dal Martirologio geronimiano, dove peraltro non si parla prettamente di Dario ma di Daria: questa però non è da confondersi con S.Dario, nonostante sia morta martirizzata anch’essa nel III secolo e venerata nella città di Roma ogni 25 ottobre, assieme al suo santo sposo Crisanto.

Santa Lucia, 13 dicembre/ Oggi si celebra la protettrice dei ciechi e degli oculisti

San Dario martire, i suoi compagni?

Non si conosce nulla nemmeno della vita dei compagni di San Dario Martire, tranne di Secondo e Paolo che a quanto pare hanno subito il loro terribile martirio a Nicodemia, antico centro dell’Anatolia. Il nome Dario, molto comune all’epoca tanto da essere proprio di ben tre re persiani, deriva dal greco Darêios e a sua volta dal persiano Dārayavahush e significa “colui che possiede i bene”. Non esistono nemmeno immagini e iconografie relative a San Dario, tranne in un singolo caso: a Palermo, all’interno del Palazzo Normanno, si trova la spettacolare Cappella Palatina. Ebbene tra i mosaici bizantini dorati che tappezzano questo sito compare una raffigurazione di San Dario in un tondo, con tanto di barba e la scritta Aγιος Dareios intorno.

Beata Vergine Maria di Loreto, 10 dicembre/ La Traslazione della Santa Casa

Gli altri Beati di oggi

Il 19 dicembre si festeggiano anche Beato Urbano V, Beato Renato Dubroux, Beato Guglielmo di Fenoglio, Santa Fausta, San Gregorio di Auxerre, i santi martiri Francesco Saverio Hà Trong Mau e compagni, le beate martiri Beate Maria Eva della Provvidenza Noiszewska e Maria Marta di Gesù Wolowska, san Berardo di Teramo, Beato Berengario de Banares, papa Sant’Anastasio I, Beata Adelaide di Susa e i Beati 6 Padri Mercedari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA