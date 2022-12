San Davide oggi 29 dicembre: Chiesa celebra il Re d’Israele/ Frasi per l’onomastico

Oggi, 29 dicembre 2022, la Chiesa celebra San Davide. In Italia sono circa 83mila le persone che portano questo nome, e l’omaggino è alla figura risalente al Vecchio Testamento, ma anche al giovane ragazzo che sconfisse il gigante Golia lanciandogli una pietra con la fionda, storia più volte narrata e che spesso e volentieri viene usata come esempio per indicare la vittoria di un outsider contro un gigante. Inoltre sempre con Davide si fa riferimento al Re d’Israele, da cui poi discende tutta la stirpe ebraica da cui deriverà anche Gesù Cristo.

Santi Innocenti/ Oggi, 28 dicembre si ricorda la strage di bimbi a Betlemme

La leggenda, come ricorda Style del Corriere della Sera, narra che tramite la sua arpa San Davide fosse in grado di lenire lo spirito cattivo che abitava nel corpo del re Saul, suo predecessore, e proprio per questo è ancora oggi considerato il protettore degli artisti, a cominciare da cantanti, musicisti e poeti. Se quindi aveste dei parenti, degli amici o dei conoscenti che si chiamano Davide, sappiate che oggi è il suo Santo, di conseguenza potreste fare lui gli auguri, magari con una frase ad effetto. A riguardo ne abbiamo scelte alcune, come ad esempio: “L’amore è cieco, sordo e muto. Non guarda in faccia nessuno, non ascolta ragioni e lascia che sia il cuore a parlare… e ad urlare al mondo il tuo nome. Buon Onomastico!”.

San Giovanni Apostolo/ Oggi, 27 dicembre si celebra protettore di scrittori e teologi

SAN DAVIDE OGGI 29 DICEMBRE: “UN NOME MERAVIGLIOSO…”

E ancora: “Un nome meraviglioso per una persona altrettanto meravigliosa. Buon Onomastico!”. Fra le frasi d’auguri per festeggiare San Davide anche: “Altri mille di questi giorni! Buon onomastico!”, e “Oggi si festeggia il tuo nome, ma io ha ogni giorno un pretesto per festeggiare perché di te amo praticamente tutto!”.

Chiudiamo con delle splendide parole, indicate da dedicare al proprio partner di nome Davide: “Oggi si festeggia il tuo nome, ma io ha ogni giorno un pretesto per festeggiare perché di te amo praticamente tutto!”, nonché con: “Il tuo nome è musica per le mie orecchie: potrà appartenere anche a tante altre persone, ma nessuno è speciale come te! Buon onomastico”. Ricordiamo che San Davide è celebrato anche il primo marzo.

PAPI SANTI/ Trinità e battesimo degli eretici, la "lezione" paterna di Dionigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA